El Baxi assalta el Gran Canaria Arena i es consolida en la zona de «play-off»

El Baxi Manresa no s'atura i ha sumat per primera vegada aquesta temporada el tercer triomf de forma consecutiva. Ho ha fet a la complicada pista de l'Herbalife Gran Canària, un equip a l'alça després de la seva eliminació de l'Eurolliga i de l'arribada de l'ex tècnic manresà Pedro Martínez (76-84). Els manresans han hagut d'afrontar el partit amb la baixa sorpresa de Murphy i l'han tornat a acabar sense Fisher, amb un problema muscular.

La setzena victòria de la temporada, que consolida l'equip en zona de play-off, ha arribat gràcies a un bon tercer quart i a un joc molt coral, ja que fins a sis jugadors (Lundberg, Zubcic, Tomàs, Toolson, Sakho i Fisher), han superat les dobles figures en anotació.

En el primer quart hi ha hagut molta igualtat entre les dues formacions, i cap d'elles aconseguia obrir forat en l'electrònic (21-21 al final). En el segon període, els locals han sortit millor i han clavat un parcial de 12-2 per situar-se deu punts per sobre (33-23). Tot seguit, els jugadors dirigits per Joan Peñarroya han reaccionat i, liderats pel base Corey Fisher, han retallat les diferències fins als dos punts a la mitja part de l'enfrontament (39-37).

En la segona meitat, els manresans han sortit decidits a capgirar l'electrònic i a intentar agafar un marge important en el marcador, un fet que han aconseguit gràcies a l'elevat encert en el llançament, que ha provocat un clar parcial de 20-31 que deixava el duel molt ben encarat al final del tercer quart (59-68). Tot i això, ha calgut lamentar la lesió muscular de Corey Fisher, que ja no ha pogut actuar en el tram final. En els deu darrers minuts, el Baxi s'ha mantingut sòlid i no ha deixat que el seu rival s'acostés a més de sis punts.