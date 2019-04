El Baxi té un marge de tres victòries amb el novè classificat

La cistella triple a la última dècima del jugador del Tecnyconta, Stan Okoye, a la pista del MoraBanc Andorra (97-99) aquest diumenge al vespre ha suposat que el marge del Baxi Manresa amb els equips que estan fora de la zona de play-off s'hagi ampliat. L'equip de Joan Peñarroya va vèncer per 76-84 a Las Palmas l'Herbalife i ha pujat fins la sisena posició amb 16 victòries. Amb 15 hi ha el Tecnyconta i el Joventut que tanquen les places de play-off, provisionalment.. A partir d'aqui, hi ha un salt ja que el novè és l'Iberostar amb 13 triomfs, els mateixos que l'Andorra i el San Pablo Burgos. El Manresa és sisè, amb les mateixes victòries que l'Unicaja, ahir derrotat pel Breogán a Lugo. Els malaguenys juguen aquest dijous un partit ajornat a la pista del València Basket.