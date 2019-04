Les lesions de Fisher i Murphy marcaran la setmana del Baxi

El Baxi Manresa ha tornat aquest diumenge de Las Palmas amb la felicitat de la seva victòria del dia abans sobre l'Herbalife (76-84) que l'ha fet pujar una posició, ara és sisè, i que consolida amb més fermesa les seves aspiracions per entrar al play-off del títol. S'està pendent, però, de quin serà l'abast de les lesions que tenen dos jugadors importtants de la plantilla, el base americà Corey Fisher i l'ala pivot amb passaport finlandès Erik Murphy que ja no va jugar al Gran Canària Arena.

Corey Fisher es va lesionar en el tercer quart, en un contraatac, i sembla que pot tenir un trencament fibril·lar a la part posterior de la cuixa. El jugador tornava després de no haver disputat el matx de la jornada anterior, contra l'Iberostar, per una lesió al turmell dret. La gravetat de la lesió muscular que l'afecta en aquests moments, la llargada de la ruptura, marcarà el temps de baixa i el número de setmanes sense estar disponible. Ës difícil que pugui estar disponible per al partit del proper diumenge a la tarda, al Nou Congost, contra l'UCAM Múrcia. Les proves per avaluar la lesió de Fisher es faran entre avui i demà. El Bàsquet Manresa ha continuat mirant el mercat per reforçar-se amb un base i si Fisher està algunes setmanes de baixa es podria avançar l'arribada d'algun jugador. La posició de director de joc l'estaà assumit, amb un rendiment extraordinari, el danès Iffe Lundberg amb l'ajuda dels seus companys i a les últimes convocatòries també ha entrat el santpedorenc David Òrrit. Però des del club hi ha consciència que falta un mes de lliga regular i cal donar la última empenta per entrar als play-off, tot i que els resultats d'aquest darrer cap de setmana han anat tots de cara.

Pel que fa a Erik Murphy pateix una fascitis plantar en un dels seus peus com va explicar l'entrenador Joan Peñarroya en la roda de premsa posterior al partit amb l'Herbalife. Encara que no s'havia comunicat, Murphy arribava ja amb molèsties i al final va ser descartat. En aquests propers dies també s'ha de definir l'afectació de la lesió i el temps que el pot tenir sense participar.