Pas de gegant d'un Baxi pletòric

És un plaer seguir aquest Baxi en una temporada memorable, s'acabi anant als play-off o no. L'equip s'ho creu, afronta les dificultats, com la lesió d'ahir de Fisher, i guanya en pistes tant complicades com anit ho era la del Gran Canària. És cert que Lundberg va fer un partit de crac, impressionant, que Tomàs va encistellat triples més que mai, però tot l'equip va estar per feina, amb l'entrenador Peñarroya com a líder fora de la pista. Ja són vuit els partits guanyats a fora.

El Baxi ja és sisè a l'ACB i té 16 victòries, en teoria a dues per ser al play-off quan encara queden 6 partits per davant. A més, rivals que són directes, com el Joventut o l'berostar, van perdre. Tot rodó.



Inici molt equilibrat



La tornada de Corey Fisher va ser la gran novetat en el cinc inicial del Baxi Manresa. La primera cistella va ser amb un rebot en atac de Lalanne que tot seguit va cometre falta personal sobre Xavi Rabadesa, que igualava amb dos tirs lliures. Els manresans eren els que s'anaven avançant, com en un contracop culminat per Zubcic, el 4-6. Lalanne dominava dins de la zona i es penjava (6-8).

Lalanne, com li passa de tant en tant, es va precipitar en posar les mans en una acció sense perill, i es va carregar amb la seva segona personal. Va entrar Sakho, i Tillie va posar, per primer cop, l'equip canari per davant (10-8). Sakho va fer reaccionar els manresans amb 4 punts seguits de grapa. El frec a frec en el marcador es mantenia i Álvaro Muñoz suplia Pere Tomàs. El que continuava anotant era un seriós Jordan Sakho, ara des de la línia de 4,60 per fer el 13-14. Iffe Lundberg donava descans com a base a Fisher i anotava la safata del 15-16. El que s'havia assegut era Toolson i un triplàs convertit per Zubcic enfortia el Baxi (17-19).

La rèplica del Gran Canària no va entrar en el triple però Balvin va igualar des de sota. En els dar-rers segons del quart va tornar Ryan Toolson i Sima va tenir una estona de joc. Al final del quart, igualtat màxima (21-21).



El Baxi es recupera d'un 10-2



El tàndem interior Sima-Sakho es va mantenir en arrencar el segon quart, que tenia de protagonista un encertat Radicevic (25-23). Els canaris van aconseguir el màxim avantatge fins aleshores amb un bàsquet de Jacob Wiley; va fallar el tir lliure addicional, que era el 27-23. En el Baxi van tornar Cady

Lalanne i Zubcic (Murphy tenia una fasciïtis i no va poder jugar) i els locals es van escapar més amb un 29-23 de Radicevic.

Albert Oliver ara era el base de l'Herbalife i Lalanne errava una acció sota cistella,el preludi d'un 31-23 que obligava Peñarroya a demanar temps mort. El parcial era de 10-2 en cinc minuts.

El Manresa no estava gens fi, Toolson fallava un tir còmode i el suplia Guillem Jou. Fisher havia agafat altra vegada el control i va ser Lalanne el que trencava, amb cistella, la sequera manresana. El triple de Zubcic va donar aire als del Congost (33-26) i un 2+1 que va protagonitzar Fisher els apropava més, amb un 35-31 a menys de 3 minuts per al descans. El base estava manant i també decidint amb les accions inviduals, que deixaven el 39-37 del descans.



Sense Fisher però imparables



El Manresa obria la represa amb el canvi de Lundberg per Toolson en la posició de dos i amb un triple que va anotar Fisher, el del 39-40. El base americà no va tardar gaire en anar-se a la banqueta per unes molèsties a la cama dreta. Toolson va ocupar el seu lloc i Lundberg va agafar el relleu anotador amb un 2+1, el del 41-43.

L'encert ofensiu del Baxi creixia i dos triples seguits de Pere Tomàs, des de la cantonada, suposaven el 45-49 al minut 23. Lundberg era el que trencava amb les seves grans penetracions i mantenia la curta renda favorable gràcies al triple del 47-53. L'Herbalife estava ara incòmode, però Lalanne no sabia aprofitar una cistella a la zona, i el tècnic el rellevava per Sakho.

Era un moment important, el Baxi havia d'obrir forat i Toolson ho provava (49-55, min 26). Amb el nou triple de Pere Tomàs, que era el 49-58, Pedro Martínez havia de sol·licitar minut per evitar mals majors. El Gran Canària es refeia amb un 4-0, però Toolson va clavar des de 6,75 el 53-61 i tot seguit Lundberg va fer el 53-63 i va errar un tir lliure d'afegitó.

Quedaven dos minuts per a la fi del quart i Toolson s'exhibia en encistellar el 53-66, un altre triple! Es va acabar el quart amb 9 punts per sobre, 59-68. Per al Baxi havia estat un festival ofensiu, amb 31 punts, 7 de 9 en els triples.

Calia el més difícil de tot, saber rematar i sense Fisher. Hannah va anotar de tres el 62-68 i un rebot en atac gloriós de Sakho acabava en cistella. Zubcic no s'ho pensava i des de la frontal posava el 62-73 a falta de vuit minuts del final.

El Baxi ja tenia més de 4 faltes i l'Heralife anava cada vegada als tirs lliures, però Lundberg estava imparable (62-75). Eriksson hi va posar emoció amb un triple molt llunyà i Peñarroya donava repòs a Lundberg a falta de sis minuts. Muñoz, caient, va aconseguir una cistella molt necessària (66-77).

Muñoz era l'encarregat ara de baixar la pilota i un triple anotat per Strawberry va ser el 70-77. La tècnica a Peñarroya feia que es reduís més el marge (71-77), però el triple de Zubcic va fer estirar el marge un altre cop (71-80).

La cistella a anella passada que va anotar Tomàs (71-82) va ser defintiva i el públic només es va poder enfadar quan Peñarroya va demanar temps mort a falta de 4 segons guanyant 76-84.