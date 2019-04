«Que l'afició gaudeixi, tinc jugadors amb un compromís que és brutal»

Era el seu aniversari i ho va poder celebrar amb la 16a victòria assolida del Baxi (de 28 partits). Joan Peñarroya, quan se li preguntava sobre la felicitat que el seu equip està generant en aquesta curs, declarava que «jo dic als aficionats que gaudeixin, que s'ho passin bé. Més que parlar dels números i del que ens toca fer, jo els diria que tenen molts motius de celebració pel grup de jugadors que tenen, que ara ja és un equip. El compromís, la implicació que tenen aquests jugadors, durant tota la temporada, són brutals».

L'entrenador va explicar que no va poder jugar Erik Murphy a causa «d'una fasciïtis plantar que venia arrossegant des de fa un parell de dies. Pensava que podria estar a punt, però no ha estat així». Quant a Corey Fisher, que ahir tornava després de la lesió al turmell, el tècnic va declarar que el la lesió darrere la cuixa dreta que ahir el va obligar a deixar de jugar en el tercer quart «sembla que és una elongació, però hem d'esperar que li facin proves per saber-ho».

La baixa de Fisher va ser, altra vegada, molt ben resolta per part de la resta de companys, i especialment per Lundberg. «Ell no és base. Ho sabem, però ja du uns quants partits espectaculars en aquesta posició». I sobre si va patir o no quan el va asseure i el Gran Canària retallava punts, va assegurar que «no, tenim l'equip amb molta confiança i altres dies ja ha sabut resoldre-ho».

La premsa local li va demanar perquè havia sol·licitat un minut a manca de 4 segons i vencent de 8 punts (76-84) amb el partit del tot decidit. «Volia treure des de la pista del Gran Canària perquè no em venia gens de gust perdre la pilota sense passar de mig camp». Pedro Martínez hi va treure tota mena de trascendència: «A mi no m'ha empipat de cap manera, jo entenc que ho hagi fet».

L'entrenador de l'Herbalife va ser rotund amb les declaracions: «Hem perdut perquè ells han sigut millors que nosaltres, no cal que hi donem més voltes. És cert que ens ha faltat més encert però hem jugat davant un equip de play-off que fa un millor bàsquet durant tota la temporada, que ho porta demostrant des de fa mesos».