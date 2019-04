El Baxi té el play-off a tocar de les mans

La trajectòria del Baxi d'aquest curs està esgotant els qualificatius elogiosos. Malgrat les dificultats, les lesions de jugadors i les baixes, l'equip s'ha enfilat fins al sisè lloc al final d'aquesta 28a jornada, la millor posicio fins ara mateix de la temporada. I té la classificació per al play-off del títol, després de 22 anys sense ser-hi, literalment a les seves mans. Ho té molt a prop i, de moment, només depén d'ell. La derrota d'ahir de l'Andorra al dar-rer alè amb el Tecnyconta ha deixat el novè classificat a un marge de 3 victòries a falta de 6 jornades.

Hi ha xifres que parlen soles de la revolució d'aquest Baxi de Joan Peñarroya, que ha aconseguit que l'equip girés com un mitjó després de temporades molt precàries, en les quals es va descendir (com el 2017), es va quedar en posicio de descens però ningú no pujava de la LEB o se salvava de la crema en l'última jornada. En les dues temporades precedents a l'ACB, del 2015 al 2017, el Manresa tan sols va guanyar 15 partits dels 68 que va disputar, un escàs 22% de resultats positius. Quan encara ha d'acabar la lliga regular, ara s'han guanyat més partits que durant aquests dos anys, 16 de 28 (57%).

Les victòries que falten

El brillant triomf manresà al Gran Canària Arena, combinat amb la derrota del Joventut a casa el cuer Delteco, han fet pujar els bagencs al sisè lloc amb 16 victòries, una més que el Tecnyconta i la Penya, que ara tanquen, encara de forma provisional, les places de play-off. Després hi ha un salt i apareixen tres equips amb 13 victòries: l'Iberostar (derrotat a la pista del València), l'Andorra i el Burgos.

Tot indica que, si el Manresa venç dos dels sis partits que li queden, entrarà al play-off dels 8 millors amb molta probabilitat. Diumenge rep un UCAM Múrcia necessitat de sortir del descens i que no regalarà res. El diumenge següent, 5 de maig, actuarà al feu d'un Baskonia que ja sabrà si serà a la Final Four de l'Eurolliga.

Les quatre últimes jornades de lliga podran ser decisives. El dia 10 de maig, divendres, visita el Nou Congost l'Andorra (amb un +5 de la primer volta dels manresans). Tan sols dos dies després s'anirà a Badalona, amb un -1 en contra. El dissabte 18 de maig, la penúltima jornada, serà el Fuenlabrada qui passarà per Manresa. La cloenda serà el diumenge 25 a Saragossa, i el Baxi té l'average a favor (+21).

Els casos de Fisher i Murphy

En les properes hores, el club ha de decidir si mou fitxa segons com acabi sent de greu la lesió muscular de Corey Fisher, de les setmanes que hagi d'estar de baixa el jugador que tot just va tornar a Las Palmas després dels problemes al turmell que el van impedir jugar contra el Delteco. La lesió que es va fer en el tercer quart, en un contracop, apunta a trencament fibril·lar i en les properes hores se li han de fer proves per determinar el temps de baixa. Peñarroya va explicar, després del partit, que Erik Murphy no va jugar per una fasciïtis plantar en un peu de la qual no es va recuperar a temps per estar disponible. Els propers dies caldrà aclarir quant temps pot deixar fora la dolència a Murphy. Cal recordar que Paco del Águila ja està recuperat de la lesió als bessons i ja està jugant amb el vinculat Barberà, d'EBA.