Pere Tomàs: «Més endavant donarem més importància a tot el que estem fent»

Molts jugadors van destacar en la brillant victòria del Baxi sobre l'Herbalife (76-84). Sis homes van estar per sobre dels 10 punts. Amb la decisió i la gran direcció d'un Iffe Lundberg que ha passat de ser un base per accident a una gran realitat sense perdre la capacitat per anotar. Un motivat Toolson va mostrar el seu saber estar i tenir el canell a punt en els moments més decisius en el seu retorn per un dia a Las Palmas. Zubcic va clavar quatre triples que van ser dagues per als canaris, a més d'intimidar molt en defensa i jugar 34 minuts a causa dels problemes al peu de Murphy. Jordan Sakho firmava el seu primer doble-doble a l'ACB, amb 12 punts i 11 rebots. Fisher va dirigir amb cert i va arribar fins als 10 punts, fins que es va trencar en un canvi de ritme. Fins i tot s'ha de destacar Álvaro Muñoz, de nou el segon base d'emergència i que va complir amb nota.

Però un jugador determinant en el tercer quart, amb els seus 3 triples seguits, va ser Pere Tomàs. El mallorquí estava molt satisfet al final del partit: «S'ha d'estar ben content d'aquesta temporada, de tot el que estem fent. Segurament més endavant hi donarem més imprtància. Gairebé en cada partit hem tingut problemes que calia superar, lesions, baixes... No ens hem aturat, hem seguit, hem seguit. És increïble, com també la victòria en una pista complicada com la del Gran Canària».

Pere Tomàs treïa relleu als seus triples: «El principal de tot és que gaudim com mai jugant a bàsquet a la pista, l'equip es diverteix. Des del primer dia l'entrenador ens va explicar el que volia i crec que ho hem anat aconseguint. I amb tots els entrebancs que hem tingut, ens hem unit i ens hem fet molt més forts». Fa uns dies Tomàs va declarar que «tant de bon aquesta temporada no s'acabés mai». Ara la poden allargar amb els play-off: «Tant de bo, és el que desitgem al vestidor tots».