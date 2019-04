El Baxi confirma la cessió de Sergi Garcia fins a final de temporada

Poques hores després que el seu nom sorgís com a possible reforç atesa la lesió de Corey Fisher, i que tant el València Basket com el Baxi Manresa reconegeussin els contactes, el club del Nou Congost ha confirmat la cessió del base mallorquí Sergi Garcia. El jugador, de 22 anys i 1,92 metres, es preveu que sigui aquest dimecres a Manresa i que es posi a les ordres de Joan Peñarroya; podria debutar en el partit del proper diumnege dels manresans amb l'UCAM Múrcia, a partir de les 17 hores.

La cessió és fins a final de temporada i arriba després de la lesió de Corey Fisher a la pista de l'Herbalife Gran Canària, un percanç muscular a la cuixa dreta i que, encara que el club no ho ha comunicat oficialment, el deixarà algunes setmanes fora de joc segons les proves que se li han fet en les últimes hores.

Sergi Garcia va sorgir del planter del Centre de Tecnificació de les Illes Balears passant el 2013 a les files del CAI Saragossa, actualment Tecnyconta. El desembre del 2017 se'n va desvincular i va passar al València Basket on ha jugat fins ara, en aquesta temporada a les ordres de Jaume Ponsarnau. En total ha participat en 85 partits de l'ACB entre els equips de Saragossa i València.