El Baxi negocia portar Sergi Garcia per suplir el lesionat Fisher

Les proves que s'han fet a Corey Fisher han confirmat que el base americà pot estar vàries setmanes de baixa. Encara que no hi ha un comunicat oficial del Bàsquet Manresa, la reacció ha estat activar el reforç d'un base que pugui donar relleu en aquesta posició a Iffe Lundberg, director de joc en els darrers partits pels problemes físics de Fisher i per la rescissió de contracte de Gintvainis. Aquest dimarts, el periodista Òscar Herreros avançava en el seu compte de Twitter les converses entre el Manresa i el València per la cessió fins final de temporada del base mallorquí Sergi Garcia que ha jugat 17 partits de lliga amb l'equip de Jaume Ponsarnau però amb un paper testimonial, amb 6 minuts de mitjana, 2,1 punts i 2,3 de valoració.

Sergi Garcia té 22 anys i amida 1,92 metres, havent sorgit del planter del Centre de Tecnificació de les Illes Balears passant el 2013 a les files del CAI Saragossa, actualment Tecnyconta. El desembre del 2017 se'n va desvincular i va passar al València Basket on ha jugat fins ara. En total ha participat en 85 partits de l'ACB entre els equips de Saragossa i València. S'espera que en les properes hores el Bàsquet Manresa confirmi l'acord i l'arribada de Sergi Garcia que podria debutar en el partit del proper diumenge contra l'UCAM Múrcia, al Nou Congost, a les 17 hores.