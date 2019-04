Toolson, Lundberg, Lalanne i Fisher, candidats a MVP de la lliga Endesa

Fins a quatre jugadors del Baxi Manresa han estat inclosos en la llista de 70 candidats entre els quals es pot votar per proclamar el millor jiugador (MVP) de la temporada a la lliga Endesa. Es tracta del base Corey Fisher, els escortes Iffe Lundberg i Ryan Toolson, i el pivot Cady Lalanne. La votació popular forma part en un 25% de la resolució del premi del MVP en el qual també participen jugadors, entrenadors i periodistes. Els 70 jugadors són els més valorats fins la jornada 27, amb la distribució de 20 bases, 25 ales i 25 pivots. El vot popular té diferents formes per poder exercir-se, per Twitter i per Instagram.

Per Twitter. Enviant un tuit camb el hashtag #MVPMovistar seguit del nom del jugador al que es vol votar o el seu compte de Twitter (si en té). Els retuits també sumen en la votació, així que no només compta un vot, sino els de les persones que comparteixin el missatge.

Per Instagram. Hi ha dues posibilidades: publicar una foto en un compte i afegir el text #MVPMovistar i el nom del jugador a qi es vol votar o deixar un comentari amb les imatges del MVP Movistar dels comptes @ACBCOM o @movistar_es, també amb el hashtag #MVPMovistar. Per a poder comptabilitzar el vot, el compte ha de ser públic.

Millor cinc. Els jugadors millors classificats en cada posició en la votació del #MVPMovistar seran els integrants del Millor cinc de la votació popular. Estarà format per un base, un base/ala (l'escorta serà el que obtengui més vots entre el segon base i el segon ala més votats), un ala i dos pivots.

Candidats. La llista de candidats a la votació popular inclou els 20 bases, 25 ales i 25 pivots més valorats al final de la Jornada 27, sempre i quan compleixen amb la necessitat de continuar en actiu en la competició i haver disputat, o tenir-ne l'opció, el 50% de partits de la lliga regular (un mínim de 17).

Limitacions. Només serà possible realizar un vot por dia por xarxa social. La votació popular finalitzarà el dissabte 18 de maig a les dues de la tarda.