Fisher es pot estar sis setmanes de baixa i dubtes amb Murphy

El Baxi Manresa va informar ahir que el base nord-americà Corey Fisher s'estarà entre quatre i sis setmanes de baixa per culpa del trencament del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer dissabte en el partit que el seu equip va guanyar a la pista de l'Herbalife Gran Canària. Ahir es va saber l'abast de l'afectació que, depenent de la seva evolució, el podrien permetre arribar a la darrera jornada de lliga regular, a la pista del Tecnyconta Saragossa, el proper 26 de maig o, en tot cas, disputar els play-off, en cas que els manresans els juguin.

L'altre lesionat de l'equip, el finlandès Erik Murphy, seria, segons el club, dubte per al partit de diumenge contra l'UCAM Múrcia. Se li han de fer més proves per determinar amb exactitud l'abast del problema físic, que fins ara s'ha catalogat de fascitis plantar. L'evolució marcarà el seu temps de baixa. A Gran Canària, Yankuba Sima ja va actuar de quatre i també hi podria haver la disponibilitat de convocar Paco del Águila, que ja ha tornat a jugar després de la seva lesió muscular amb l'equip vinculat, el Barberà.