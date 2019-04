Booker es gradua i fulmina el Baxi

L'UCAM Múrcia, fins ahir cuer de la lliga Endesa, té un jugador que és capaç d'anotar 40 punts i portar el seu equip a vèncer a la pista d'un conjunt en posicions de play-off. És la demostració del potencial mitjà i de la igualtat de la competició, que ahir va patir el Baxi Manresa. Askia Booker va anotar 40 punts i, sobretot, va descentrar un equip que no va trobar la manera de defensar-lo ni amb quatre homes diferents. És cert que l'actuació de la tripleta arbitral, bàsicament la de Carlos Peruga, va ser surrealista, però també ho és que els bagencs no van trobar-se bé en el partit ni quan es van posar al davant en el marcador, i encaixen una derrota que les pot pesar en la lluita per ser a les eliminatòries finals.

L'horari va semblar que no provava gaire a un Baxi que va començar el partit molt tou a les dues cistelles. A davant, Lalanne va perdre dues pilotes seguides i Lundberg una altra per no esperar-se una passada d'un metre, i darrere, entre Soko i Cate van situar un 0-6 que només va escurçar Zubcic amb un espectacular triple. El ritme era dels murcians, que van estar extraordinàriament encertats en els cinc primers minuts. D'aquesta manera, mentre a Lundberg la pilota li feia corbata cada cop que llançava, l'estrella visitant, Askia Booker, entrava al partit amb tres triples seguits que disparaven el seu equip fins al 9-17. Només Toolson, amb dos bàsquets seguits, va trencar el ritme de l'UCAM, que quan no anotava de tres mitjançant Booker, que errava el seu primer triple, ho feia en el rebot posterior de Doyle, que obligava Peñarroya a demanar el primer temps mort.

Però les coses no milloraven. Noves errades en atac i esmaixada del mateix Soko, que a sobre feia desvetllar el públic donant un cop a l'acabat de debutar Sergi Garcia (9-21) i guanyant-se una antiesportiva. A més, Sakho s'havia de retirar víctima d'un trau. Però tot mostrava que l'UCAM marcava el ritme i estava més concentrat. Booker i Oleson van encadenar dos triples més als quals, afortunadament, van respondre Zubcic i Toolson, però el forat ja estava fet (18-31, amb bàsquet de Cate), tot i que Sergi Garcia el va escurçar en dos punts al final del quart.



Aturant l'hemorràgia



Davant de l'exhibició ofensiva de l'UCAM, tocava tancar una mica més l'anella i el Baxi ho va aconseguir a mitges, ni que Lecomte anotés el primer tir del segon quart (20-34). Per sort, va sobresortir un gran Álvaro Muñoz, primer amb un 2+1 i després amb un triple, que va ajudar a evitar que l'avantatge visitant es disparés, ja que Booker havia clavat el seu cinquè triple (29-38).

L'únic moment en què el base visitant no va estar tan encertat va ser quan el va vigilar de prop un Guillem Jou que es va buidar en defensa. Va ser quan el Baxi ho va aprofitar per clavar un parcial de 10-0, amb bons minuts de Lalanne, i posar-se a només dos punts (36-38). Però la remuntada no va acabar de reeixir perquè la bèstia es va tornar a despertar. Els triples números sis i set de Booker van tornar a fer augmentar la diferència fins als vuit punts (41-49), encara que tres tirs lliures de Zubcic, un ganxo de Lalanne i una certa ofuscació en atac dels murcians ho deixava tot obert per a la represa amb un 46-51.



Pujades, baixades i expulsions



En el tercer quart també van passar moltes coses. Oleson va tornar a donar sis punts al seu equip abans que Soko es guanyés la segona antiesportiva, i la desqualificant, per una falta temerària a una entrada de Lundberg. Van ser els pitjors moments de l'UCAM en tot el partit i la direcció del danès, amb triple inclòs, més les aportacions de Toolson i Lalanne van donar el màxim avantatge per als locals en tot el partit (62-59). Però va tornar a aparèixer Booker, amb el vuitè triple, per anivellar el marcador i conduir el període a un final igualat. Malgrat els bons minuts de Sakho, sobretot des del tir lliure, el Baxi no es va tornar a posar al davant en aquest tram de partit i, a sobre, entre Hunt i el bon base Lecomte van proporcionar cinc punts a l'equip de Sito Alonso abans del darrer descans.

I el darrer període va començar accidentat de nou. Joan Peñarroya, que ja feia estona que es queixava de les decisions arbitrals, va veure la primera tècnica per demanar unes passes de Booker en una jugada de rebots. Toolson havia acostat el Baxi a dos punts (72-74). Per sort, l'estrella del partit no ho era des de la línia de personal i Lundberg, després d'un robatori de pilota i un 2+1, tornava a posar al davant el seu equip.

Però aleshores, un triple des de la cantonada de Milton Doyle, el lloctinent de Booker, va fer molt mal perquè demostrava que l'UCAM no estava mort. L'últim gran moment dels locals va arribar quan Guillem Jou va clavar un triple que va donar l'últim avantatge al seu equip (82-81, a 4.07). Perquè llavors, Booker es va acabar de graduar per a l'equip universitari amb un 3+1 davant de Lundberg i,malgrat que el Baxi va resistir-se fins al 86-88, un 2+1 del nord-americà de l'UCAM novament davant del seu alter ego danès d'ahir va situar un 86-91 a 1.01 per al final que ho acabava de tancar tot. A més, Peruga tancava el seu recital de mal arbitratge amb una falta en atac per apartar el rival amb la mà que suposava l'eliminació d'un Lundberg que havia rebut molta llenya poc castigada. Booker i Doyle van allargar l'agonia. Convindrà pair-ho bé i afrontar la setmana dels tres partits amb màximes garanties.