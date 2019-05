Lalanne serà baixa de cara al partit contra el Baskonia per lesió

Cady Lalanne serà baixa el proper partit per culpa d'una lesió al soli de la cama dreta. El pivot de l'equip manresà va caure lesionat durant el darrer partit de lliga que el Manresa va perdre contra l'UCAM Murcia al Nou Congost. D'aquesta manera, Lalanne es perdrà el partit contra el Kirolbet Baskonia del proper diumenge i la seva evolució marcarà el temps de la durada de la baixa. Els manresans no podran comptar amb l'haitià en un partit important de cara a les aspiracions de l'equip com el de Vitòria i, depenent de la recuperació de la lesió, en alguna jornada més.