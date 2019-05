Murphy no està recuperat però podrà jugar a la pista del Baskonia

Erik Murphy no ha pogut completar tots els entrenaments amb la resta de la plantilla durant la setmana però estarà disponible per a Joan Peñarroya de cara al partit del diumenge, a les 19,30 hores, a la pista del Kirolbet Baskonia. L'entrenador ha explicat que el jugador ha estat sotmès en les dues últimes setmanes a diferents tractaments, "inclosa la infiltració". El jugador arrossega problemes per una fascitis plantar al peu dret. Pere Tomàs, que ha tingut un procés víric durant la setmana, podrà jugar sense problemes.

En la convocatòria de dotze jugadors hi haurà inclosos el base David Òrrit i l'ala pivot Paco del Águila. No hi serà Cady Lalanne, el pivot titular del Baxi que, com va informa dijous el club, té una lesió muscular al múscul soli de la cama dreta. Quan els periodistes han preguntat a Peñarroya si creu que estarà disponible per a la setmana vinent, quan hi haurà dos partits que poden ser decisius amb l'Andorra al Congost i a la pista del Joventut, s'ha mostrat enigmàtic: "ja ho veurem".

L'entrenador del Baxi, de cara al partit de diumenge a Vitòria, ha manifestat que "ens enfrontem potser a l'equip més físic de la lliga i potser de l'Eurolliga, Però no ens condicionen els resultats amplis que vam encaixar contra el Madrid i el Barça".

Peñarroya ha reconegut que "no ens esperàvem tenir tantes dificultats tmabé en aquest final de lliga després d'una temporada que jaha estat carregada de problemes. De tota manera, l'equip està animat i amb ganes d'afrontar els partits que vénen". Sobre Sergi Garcia, incorporat la setmana passada i que va debutar en el partit contra l'UCAM, Peñarroya ha manifestat que "porta una setmana més amb el grup i segur que es notarà però no li podem demanar que tingui un impacte com el que en el seu dia va tenir Corey Fisher".