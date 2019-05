El Baxi cau amb dignitat a Vitòria

El Baxi Manresa ha lluitat i competit fins el final a una de les pistes més complicades de la Lliga Endesa, el Fernando Buesa Arena, on ha acabat caient davant un Kirolbet Baskonia que està immers en la lluita per acabar en la primera posició del campionat (82-71).

Els bagencs han notat, com no podia ser d'altra manera, les importants baixes del base Corey Fisher i el pivot Cady Lalanne. El danès Gabriel Lundberg, amb 20 punts, 5 rebots, 5 assistències, 9 faltes rebudes i 28 crèdits de valoració, ha estat el més destacat del conjunt dirigit per Joan Peñarroya, que divendres i diumenge es jugarà bona part de les seves possibilitats de ser el play-off, al Congost amb l'Andorra i a la pista del Joventut respectivament.

Els visitants han sortit amb la intenció de no posar les coses fàcils als bascos, i en el primer quart ha arribat a dominar per cinc punts, que s'han vist retallats al final (11-14). En el segon període, el Baskonia ha començat a dur la iniciativa, i, amb un total de 30 punts anotats, ha arribat a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de marge (41-31).

En la segona meitat els homes de Velimir Perasovic han seguit ampliant el marge, tot i que els bagencs no s'han rendit en cap moment (65-49 al final del tercer quart). En els deu darrers minuts, els manresans han intentat acostar-se en l'electrònic i disputar el triomf al rival, però els vitorians s'han mantingut sòlids i han assolit el 23è triomf de la temporada a la Lliga Endesa.