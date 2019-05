Repte d'herois abans de les batalles finals

La raó més freda marca que el partit d'avui en un impressionant Buesa Arena, que ha d'acollir d'aquí pocs dies la final four de l'Eurolliga, és una muntanya impossible de pujar per al Baxi i les seves circumstàncies actuals. El sentit comú ens diu que és un parèntesi abans d'afrontar els duels decisius, les batalles finals, per aconseguir un bitllet per als play-off que aquest Bàsquet Manresa s'ha treballat i s'ha merescut durant tota la temporada. Avui, sense Lalanne per una lesió muscular al soli de la cama dreta, amb Murphy i les seves molèsties per la fasciïtis plantar que té al peu dret, amb Sergi Garcia encara en un procés d'acoblament, aconseguir plantar cara al Baskonia és un objectiu complicat acomplir-se. I encara més quan l'equip basc ve eufòric de guanyar al Palau Blaugrana i té opcions matemàtiques de poder acabar la lliga regular com a primer classificat. Li faria falta guanyar els cinc partits que li queden, i que el Barça en perdés un i el Madrid, dos.

Però el partit s'ha de jugar i els manresans hi acudeixen amb la voluntat d'oferir la millor imatge possible; si pot ser, allunyada de les pallisses rebudes a les pistes dels altres dos grans de la lliga. El tècnic Joan Peñarroya no pensa encara en els compromisos de la setmana vinent amb l'Andorra (al Congost) i a Badalona. «Anem a jugar en una de les pistes més complicades de la lliga i sabem que al davant tindrem un gran equip com el Baskonia. I és cert que ens esperen unes dificultats màximes per treure un resultat positiu a Vitòria».

L'equip basc haurà disputat dos partits en tres dies, però el tècnic del Bàsquet Manresa no creu que aquest sigui un factor determinant: «Porta tota la temporada amb un ritme similar, combinant la lliga i l'Eurolliga; segur que per a ells no és cap problema. És veritat que du una càrrega de partits important, però si per alguna cosa destaca el Baskonia és pel seu potencial físic, ja que és l'equip de l'Eurolliga que ha fet més transicions ofensives. És a dir, és el que juga de forma més dinàmica, més ràpid, el que fa més esmaixades. Malgrat això, viatgem amb la idea de jugar un bon partit, d'arribar al final amb possibilitats de guanyar-lo. Aquí, al Congost, vam lluitar amb ells, però és cert que estem en unes altres condicions. En tot cas, cada partit és diferent».

En referència als antecedents de les clares derrotes a les pistes del Barça i del Reial Madrid, Joan Peñarroya opina que «a mi no em condicionen, com tampoc quan vam guanyar el Gran Canària. Per a mi el més important és el dia a dia, com està l'equip i com està el nostre rival». Pel que fa al moment anímic de l'equip, aporta que «està bé, amb l'ambició per mostrar la línia de la temporada, tot i els problemes que s'acumulen».