El Baxi recupera Dani Garcia per al tram final de la lliga

El Baxi Manresa torna a comptar des d'aquesta setmana amb el base mataroní Dani Garcia, que es reincorpora a l'equip després d'acabar la seva vinculació amb el Levitec Huesca de LEB Or, on ha jugat cedit durant tota la temporada.

Al conjunt aragonès, Garcia ha disputat més de 23 minuts per partit, amb 5,1 punts, 3,2 rebots i 3,2 assistències de mitjana. A més, va ser l'MVP de la jornada 33 amb 30 de valoració.

El Bàsquet Manresa, a tavés d'un comunicat, ha agraït al Levitec Huesca "les facilitats donades" i la "bona predisposició tant en la cessió com en la reincorporació de Dani Garcia". El mataroní, la temporada passada ja va jugar alguns partits amb el primer equip del Baxi a la LEB or i ara reforçarà la posició de base en el tram final del curs, on el Manresa es juga un lloc als play-off.