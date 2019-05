Peñarroya: «Ens ha faltat més encert però no hem marxat mai del partit»

Ho deia Peñarroya en acabar el partit d'ahir al Buesa Arena: «No hi ha a la lliga ACB cap equip que s'hagi trobat amb més contratemps i problemes en la temporada que nosaltres. Pot ser que algun igual, però més no. Veníem sense Lalanne i gairebé no hem pogut disposar de Sakho per culpa de les faltes. Tot i així, tirem endavant i motivats. Aquests jugadors es mereixen ser als play-off».

En el seu resum del partit, el tècnic del Baxi Manresa relatava que «hem començat bé, amb les idees defensives molt clares, que han fet que el Baskonia estigués ben incòmode, que perdés pilotes. Però ens ha faltat encert, com gairebé en tot el partit, per guanyar aquí has de tenir uns percentatges alts, si no és gairebé impossible. Això ens ha frustrat una mica i, ja en el segon quart, ells han començat a treure partit de les portes enrere, unes accions que sabíem que els hi són molt productives però no les hem sabut parar. Ens han fet 30 punts en aquest període i han agafat el comandament i no l'han deixat fins el final. La part bona és que no ens hem enfonsat, i no hem marxat mai del partit. Hem perdut més la lluita pel rebot que en els dos primers quarts ens ha estat força favorable però sí que hem continuat passant-nos la pilota amb sentit. Ara ens hem de preparar per als dos partits de la setmana que ens esperen, i en especial el primer, el divendres amb l'Andorra».

Preguntat sobre el rendiment de Murphy que fa setmanes que té problemes per la fasciïtis plantar al peu dret, Peñarroya es va felicitar de l'actuació al Buesa Arena de l'ala-pivot finlandès: «Es veu que està millor, ha tingut als darrers dies unes sensacions molt millors i l'equip se'n beneficia. Ell és un jugador molt important per a nosaltres i volem tenir-lo a punt de cara als partits que venen. Avui hauria pogut jugar més minuts, es trobava bé; però he preferit, al darrer quart, reservar-lo perquè ens queda molt per davant i no sobrecarregar-lo, i amb més raó pel tipus de molèstia que ell està arrossegant».

Peñarroya va voler destacar la tasca de Paco del Águila: «ens ha demostrat que té taules i coratge per jugar en aquesta lliga, el seu ha estat un treball intens durant els minuts que ha estat en pista, i més tornant d'una lesió que l'ha tingut mesos fora de joc».

A l'entrenador manresà també se li va preguntar per si Lalanne podrà estar disponible per jugar contra l'Andorra, el divendres al Nou Congost: «no ho sabem, tant de bo. Té una lesió muscular, en el soli de la cama dreta, i hem de veure com evoluciona. Si cal, en el moment que ens trobem de la temporada i amb el que ara ens estem jugant, és possible que ens calgui arriscar. Ja ho veurem».

Iffe Lundberg, amb 20 punts a l'anotació i un 28 de valoració va ser el jugador més destacat: «Sí, en tot cas segur que ell no està en absolut content amb el que han estat els seus percentatges en els tirs de tres punts (0/4) i en els tirs lliures (6/9) que són millorables, Si em pregunteu per Lundbgerg pels rumors que el vol fitxar per l'any vinent el Baskonia, tranquils que ell té un any més de contracte amb nosaltres».