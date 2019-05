El Baxi jugarà amb Lalanne i Toolson tot i que «només han entrenat vint minuts»

El Baxi Manresa i el MoraBanc Andorra juguen aquest divendres a la tarda (19,15 hores) un partit vital en la lluita per entrar als play-off. Els andorrans, que van perdre per 77-82 en el matx de la primera volta, tenen l'obligació de guanyar ja que es troben amb 14 victòries i el Baxi, que és vuitè i tanca la zona de play-off, en porta 16. L'equip de Joan Peñarroya té la pressió de no fallar a casa i donar un pas que seria gairebé decisiu per assegurar una plaça per a les eliminatòries del títol. L'entrenador ha confirmat que Cady Lalanne jugarà malgrat la lesió al soli de la cama dreta que l'ha tingut els darrers dies de baixa i no va actuar, diumenge passat, a la pista del Baskonia. També ho farà Ryan Toolson qui, segons ha informat aquesta tarda mundodeportivo.com, ha tingut una lumbàlgia durant aquesta setmana. Peñarroya ha manifestat que "Lalanne i Toolson només han entrenat 20 minuts amb l'equip aquests darrers dies. Però jugaràn i ho faran bé". Aquest serà el primer partit del base Dani Garcia, reincorporat aquesta setmana després d'haver acabat la temporada amb el Levitec Osca de LEB Or.

El partit d'aquest divendres té la curiositat que Peñarroya va ser l'entrenador de l'Andorra en les últimes vuit temporades i que Ibon Navarro torna a Manresa per primera vegada com a tècnic rival després del bienni (2015-17) en el qual va dirigir l'equip del Bages. Peñarroya diu que "aquest és un partit que afrontem amb molta il·lusió, estar en aquesta situació, lluitant pel play-off, no ens ho podíem esperar a principi de temporada". Per la seva banda, Ibon Navarro ha declarat que "el primer que haurem de fer a Manresa, si volem guanyar, és igualar el seu nivell d'energia que sempre és molt alt, especialment a casa, amb la seva gent. Serà el primer cop que torni al Congost i podré veure gent que estimo molt, però quan comenci el partit el que voldrem tots és guanyar".

D'altra banda, diumenge el Baxi Manresa disputarà un nou partit, a la pista del Divina Seguros Joventut. Hi haurà una presència massiva d'aficionats manresans i el club del Congost ha informat que ja s'han retirat 320 entrades per aquest duel, també decisiu per a la classificació.