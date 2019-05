La FUB i el Bàsquet Manresa creen una acadèmia internacional per formar jugadors d'elit

La Fundació Universitària del Bages (FUB) i el Bàsquet Manresa SAE han arribat a un acord per posar en marxa la International Manresa Basketball Academy (IMBA), un programa de formació per a jugadors i jugadores que vulguin preparar-se per integrar-se en equips de l'elit mundial del bàsquet. El tret distintiu d'aquesta proposta és la inclusió d'itineraris de formació acadèmica per completar la preparació física i tècnico-esportiva, una combinació difícil de trobar en altres iniciatives similars, tant a l'estat espanyol com a la resta del món. A més, la formació acadèmica tindrà reconeixement universitari. L'Ajuntament de Manresa fa suport a la iniciativa amb facilitats pel que fa als espais per a l'activitat d'entrenament i condicionament físic.

La nova acadèmia internacional de bàsquet s'ha presentat aquest divendres. Valentí Martínez, director general de la FUB ha posat de relleu que el Bàsquet Manresa "és el partner ideal per desenvolupar un projecte com aquest, que fa sortir la universitat de la seva zona de confort i que permet aprofitar el bagatge acadèmic de la institució, unes instal·lacions de primer nivell i equipaments estratègics com la Clínica Universitària o el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) per impulsar una iniciativa que tindrà un llarg recorregut, que serà un referent i que ens posicionarà internacionalment". Per la seva banda, Josep Sáez ha destacat que l'entitat esportiva pot aportar tot el seu coneixement "en la formació de persones més enllà de l'esport i donar resposta a una de les preocupacions del club, que és que tant els jugadors professionals com els que no arriben a ser-ho, tinguin una formació acadèmica que els permeti desenvolupar-se professionalment un cop acabada la carrera esportiva. Per al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, és un orgull de ciutat que dos actius com la universitat i el bàsquet sumin i contribueixin a donar a conèixer Manresa internacionalment. Finalment, el director del projecte, Marc Bernadich, ha posat de relleu el tret diferencial d'una acadèmia que es distingeix de la resta per la "suma de les potències que aporten la universitat i un club esportiu d'elit com el Bàsquet Manresa".

La IMBA impulsa programes diversos per a públics diferents. Un dels primers a posar-se en marxa serà el summer camp que es durà a terme durant el mes de juliol de 2019. Se n'han programat dos torns de dues setmanes cadascun i s'adreça tant a jugadors locals com internacionals. De fet, ja hi ha algunes demandes de persones de Bèlgica o Sudàfrica. Inclourà formació en tècnica en bàsquet, condicionament físic i un curs en gestió esportiva a més de diferents masterclasses a càrrec de Joan Peñarroya, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau, entrenadors de l'ACB i Pere Tomàs i Rafa Martinez jugadors també de l'ACB. Tots els participants realitzaran un test de biodinàmica i rebran un disseny personalitzat de dieta. L'allotjament i la manutenció (seguint la dieta prescrita per a cada jugador) també estan inclosos en el programa.



Programes anuals



A partir del setembre de 2019, es posaran en marxa dos programes anuals, un per a jugadors a partir de 16 anys i un altre per a majors de 18 anys. En tots dos casos es combina la preparació esportiva amb la formació acadèmica. En el cas dels jugadors júniors, s'oferirà la possibilitat de seguir el batxillerat internacional a La Salle i a la Joviat o incorporar-se a cicles formatius de grau mig de l'especialitat esportiva. Els majors d'edat podran triar entre seguir un programa específic de desenvolupament professional, dissenyat per la UManresa-FUB, o bé formació reglada superior ja sigui universitària o professional (sempre que reuneixin els requisits d'accés).

El programa de desenvolupament professional inclou formació per accedir a professions vinculades al món del bàsquet de competició (agent, entrenador, director esportiu), en emprenedoria i creació d'empreses, en gestió de marca personal i idiomes, entre altres, a més d'entrenament d'habilitats personals i hàbits saludables.



La sub-19 xinesa, dimarts a Manresa



Els primers contactes de la IMBA amb agents internacionals ja ha donat els seus primers fruits. S'ha concretat en una estada d'una setmana de la selecció sub-19 de la Xina a Manresa. Serà del proper dimarts i fins diumenge. En aquest cas, els 18 jugadors que hi participaran només duran a terme activitat de caire esportiu.