L'última jornada de la Lliga Endesa es disputarà en horari unificat

L'última jornada de la Lliga Endesa de bàsquet es jugarà en horari unificat el proper diumenge 26 de maig a les 12.30h. El Baxi Manresa visitarà la pista del Tecnyconta Zaragoza esperant poder recuperar a última hora una plaça per disputar els play offs de la competició. Els transistors i els nervis per acabar en la millor posició possible protagonitzaran una última jornada d'infart.

La resta de partits de la jornada 34 son els següents:

Valencia Basket - KIROLBET Baskonia

Unicaja - MoraBanc Andorra

Cafés Candelas Breogán - San Pablo Burgos

Divina Seguros Joventut - Movistar Estudiantes

Tecnyconta Zaragoza - BAXI Manresa

Delteco GBC - Real Madrid

Monbus Obradoiro - Barça Lassa

UCAM Murcia - Herbalife Gran Canaria

Montakit Fuenlabrada - Iberostar Tenerife