Massa Penya per a un Baxi afeblit

Massa Joventut i massa cúmul de problemes, contratemps i lesions del Baxi. Aquest final de temporada no està sent just amb l'equip de Joan Peñarroya, que ha perdut Fisher i Toolson en el moment culminant i les lesions no s'aturen perquè Erik Murphy va sortir coix de la pista de l'Olímpic, amb el genoll tocat. Era un partit difícil al qual l'equip manresà arribava just de forces i amb el cap al límit després de la seva derrota amb l'Andorra de dos dies enrere. Va estar en la lluita, a remolc però oposant resistència, fins a l'inici del tercer quart, gràcies als triples de Zubcic, però aviat la Penya va passar per sobre i tot es va acabar, amb els manresans en un dia pèssim en tirs lliures.

Tot i la derrota, encara l'equip del Congost disposa d'opcions de poder entrar als play-off. Això sí, ha de guanyar els dos partits que li falten: el primer a casa amb el Fuenlabrada per arribar viu més tard a Saragossa. Però passi el que passi, jugar un bon partit davant dels madrilenys és un premi que es mereixen tant els jugadors com l'afició. Fugir de la depressió.

El Baxi va sortir endollat, amb Lundberg de director de joc, amb Muñoz i Tomàs d'ales, la novetat de Murphy de quatre i el retorn de Cady Lalanne en el cinc inicial. Els manresans van avançar-se amb un 0-5 gràcies al triple de Pere Tomàs i una cistella del pivot haitià. Todorovic i Nico Laprovittola, les dues estrelles de la Penya, van fer reaccionatr els de l'Olímpic i Ventura avançava amb un 6-5 els locals. Lalanne tornava a posar els manresans al davant quan Dani Garcia entrava a la pista per Iffe Lundberg, però tan sols per uns segons. Marko Todorovic va posar el 10-8 però no va encertar el tir lliure addicional i Iffe Lundberg va empatar. Tot seguit Lalanne rebia una inexistent falta, que ja era la segona i mostrava encara més el desnivell arbitral: 5 de xiulades al Baxi Manresa per només una al Joventut.

Sergi Garcia i Sakho també es van incorporar al partit i el Baxi es posava amb un 10-12, de nou amb cistella del danès Lundberg, ara d'escorta. Zubcic va entrar amb un 16-12 advers i la Penya posava un 19-14, després del triple anotat per Conor Morgan. Es va acabar el quart amb un 21-15 en contra per al Baxi, que va fallar en aquest tram final tres tirs lliures, dos de Sergi Garcia i un de Lundberg. En el Manresa estava jugant Jou.



Zubcic aguanta el Baxi



El Joventut va continuar manant però un triple de Zubcic (23-20) va posar el Baxi a prop, malgrat que Ventura va replicar tot seguit. Sakho ja també tenia dues faltes i el va rellevar Lalanne.

Sergi Garcia, ara sí, encertava des de la línia de 4,60 i assolia el 26-22 abans de deixar el seu lloc a Lundberg. La Penya, intensa en la defensa, corria i amenaçava altre cop d'escapar-se (30-22, min 15). Sort que Zubcic continuava amb la mà molt calenta i anotava el seu segon triple. Pere Tomàs va entrar per Jou i el Manresa perdia massa pilotes, i els badalonins van aconseguir el màxim avantatge fins aleshores (34-25). Zubcic es va jugar la tècnica reclamant una falta en un nou intent triple que no va entrar però el següent no el va perdonar (34-28).

Lalanne va fallar un tir lliure amb aplaudiments de l'afició de la Penya, a la qual va fer callar amb un tap, i l'alley hoop de Zubcic (ja amb 11 punts) posava el 36-31. L'intercanvi dels triples era entre Morgan i Zubcic, que marxava cap a la banqueta amb un 4/5, i entrava Paco del Águilla. Lundberg seguia engreixant els errors del Baxi en els tirs lliures (5 bàsquets en els 11 intents). El Joventut es posava de deu amb triple de Laprovittola (11 punts) i Lundberg va encistellar el 44-36 amb el quals s'arribava a la mitja part.



Els manresans queden enrere



En el cinc de la represa del Baxi hi era Zubcic i aviat Sergi Garcia va entrar per Álvaro Muñoz , ja amb tres faltes. Els dos líders de cada equip, Laprovittola i Lundberg, es feien veure en atac i un triple de Pere Tomàs feia que el Baxi no es despengés (50-43).

El cinquè triple de Zubcic era el 52-46 a cinc minuts del final del tercer quart, el Baxi es resistia a claudicar però Boungou-Colo s'hi tornava i Peñarroya demanava el temps mort amb 57-46. Però, en tornar a la pista, els manresans van continuar fallant tirs lliures, ara li tocava a Sakho. Ventura feia el seu partit de l'any i ja havia fet 14 punts i enlairava la Penya amb un 60-48 que Todorovic va convertir en un 63-50 a dos minuts de la fi del quart. El Baxi, ara sí, estava passant per moments delicats i el partit se n'anava.

Dani Garcia estava jugant força minuts i s'estrenava en l'anotació abans d'un nou triple local, obra de McFadden. Aquest període es va tancar amb 14 punts en contra, amb un 66-52.

El Manresa provava una zona que trencava l'inspirat Ventura i Lundberg rebia un dolorós tap de Todorovic abans que la Penya es posés vint amunt (72-52) amb un 2+1 d'Harangody. Faltaven nou minuts per mirar d'acabar el matx de la millor forma possible. I se li feien llargs a un Baxi que, en atac, no trobava camins. Murphy, que tampoc veia anella, era penalitzat amb una antiesportiva, poc abans de lesionar-se el genoll dret. I és que no s'atura la plaga de lesions. El Manresa continuava negat en els tirs lliures, quatre de seguits fallats entre Lundberg i Lalanne, però el danès va encertar de tres (79-64). Lundberg es va retirar amb un 2 de 8 des de la personal. El partit es va anar fonent i el Joventut vencia per 16 punts (86-70) amb triple de comiat de Jou.