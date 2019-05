Toolson i Murphy es perdran els dos partits que falten de lliga regular

L'escorta Ryan Toolson i l'ala pivot Erik Murphy no podran jugar els dos partits que li resgten al Baxi de la lliga regular. Ni aquest proper dissabte contra el Montakit Fuenlabrada ni el diumenge dia 26 a la pista del Tecnyconta. a Saragossa. El club ha confirmat aquest dilluns a la tarda que les repspectives lesions, la de Toolson a l'esquena i la de Murphy al genoll, els deixen fora de joc per als propers quinze dies

El càstig de les lesions està caient sobre un Baxi Manresa en el final de temporada quan s'està jugant l'accés al play-off. Si durant tota la lliga, l'equip de Joan Peñarroya ha hagut d'anar fent canvis pels problemes físics dels jugadors, des que Justin Doellman no va poder començar el campionat, en el darrer mes ja ha estat una plaga i afectant jugadors vitals. La lesió muscular que es va fer el base Corey Fisher, el passat 20 d'abril a Las Palmas, va ser l'inici d'unes setmanes horribles durant les quals també ha estat lesionat el pivot titular, Cady Lalanne, que ha tornar a jugar encara amb seqüeles de la lesió muscular que ha tingut al soli. Murphy, que va ser baixa al partit de Las Palmas, per una fascitis plantar, es va reincorporar però aquest diumenge es va lesionar al genoll dret en el partit a la pista del Divina Seguros Joventut que va perdre el Bàsquet Manresa (86-70). Pel que fa a Toolson, màxim anotador de l'equip amb 13,4 punts, va arribar al partit de divendres passat contra l'Andorra al Congost amb molèsties a l'esquena per una lumbàlgia i, per culpa d'un mal gest, va haver d'abandonar la pista als dos minuts de joc i ha passat el cap de setmana ingressat a l'hospital.

En la nota que ha transmès el Bàsquet Manresa es donen detalls de les lesions que tenen ambdós jugadors. En el cas de Toolson, després de passar aquests dies a l'hospital per poder-li calmar el dolor, se li ha pogut diagniosticar un pinçament entre les vèrtebres L4 i L5. S'ha de veure la seva evolució dia a dia, i no té un temps de recuperació determinat, podria ser baixa pel que resta de temporada, en el cas que el Manresa es classifiqui per jugar els play off. Pel que fa al finlandès Erik Murphy té un esquinç de grau 2 als lligaments del seu genoll dret, i el temps de recuperació estimat és de tres setmanes. Tampoc es podrà comptar amb ell per als dos partits que resten de lliga.

El Bàsquet Manresa necessita vèncer aquest dissbate el Montakit Fuenlabrada al Congost (20.30 hores) per mantenir més vives les seves possibilitats d'entrar als play-off pel títol. El Baxi, que ha perdur els últims 4 partits, té 16 victòries i ara ocupa la novena posició, fora dels llocs que donen accés a les eliminatòries. En cas de perdre, les opcions podrien ser ja nules o molt mínimes. L'aspiració dels manresans és arribar amb possibilitats de classificació a la última jornada, la del diumenge dia 26 de maig (amb horari unificat a les 12,30 hores), a la pista del Tecnyconta Saragossa.