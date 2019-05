Un esprint final sense Toolson ni Murphy

En aquest final de temporada, al Baxi Manresa se li podria aplicar clarament, aprofitant que té un jugador amb el cognom en qüestió, que està sent castigat pels efectes de la llei de Murphy. És a dir, la que predica que «si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament». En el cas de l'equip del Congost es podria centrar en les lesions i en que tot pot anar empitjorant una vegada s'entra de ple en la mala dinàmica. Ahir, el club del Congost confirmava que ni Ryan Toolson (amb una lesió a l'esquena) ni Erik Murphy (amb un esquinç al genoll) podran estar disponibles per als dos partits que falten de la lliga regular, en els quals el Maneresa es juga entrar als play-off o no.

Toolson, màxim anotador de l'equip i que anava pel camí de poder batre el rècord d'encert històric de l'ACB en tirs lliures, va arribar al partit contra l'Andorra, divendres al Congost, amb força molèsties a l'esquena per una lumbàlgia. Un mal gest alsminut 2 de partit el va deixar clavat i ha passat el cap de setmana a l'hospital per tal de controlar-li el dolor i fer-li les corresponents proves per establir un diagnòstic. Té un pinçament entre les vèrtebres L4 i L5. Caldrà veure la seva evolució diària, i no té un temps de recuperació determinat. Podria ser baixa pel que resta de temporada, inclús si l'equip entra als play-off.

Pel que fa a l'ala pivot finlandès Erik Murphy, havia tornat a tenir minuts després d'haver superat una fasciïtis plantar al peu dret que el va deixar fora de l'equip alguns partits. Diumenge, en els darrers minuts del partit que el Manresa va perdre a Badalona, també va fer un mal gest i té un esquinç de grau 2 als lligaments del genoll dret, i el temps de recuperació estimat és de tres setmanes. El Baxi ha pogut recuperar el pivot titular Lalanne, que ha tingut una lesió al soli de la cama dreta, però el base americà de l'equip, Corey Fisher, estarà de baixa encara unes quantes setmanes més per un trencament fibril·lar.



Guanyar per continuar viu



Les quatre derrotes seguides que han encaixat els manresans els van fer perdre el lloc entre els vuit primers, però encara mantenen les possibilitats de classificació per als play-off.

En tot cas, és gairebé obligada la victòria contra el Fuenlabrada, dissabte al Congost. Si es perd, les opcions seran ja molt mínimes o s'esvairan del tot, si la derrota del Baxi es combina amb victòries del Tecnyconta i l'Iberostar.

L'aspiració del Baxi és arribar al darrer matx, a Saragossa el dia 26, lluitant encara pel play-off.