Rafa Martínez presenta el seu dotzè campus i no descarta tornar al Manresa

El 12è Campus Rafa Martínez té gairebé totes les places plenes i es van donar els detalls en un acte al Frankfurt Cal Xavi cada any més concorregut i festiu. El campus, que se celebrarà, com sempre, en les instal·lacions esportives de la vila d'Artés, tindrà dues tandes: la primera entre els dies 30 de juny i 6 de juliol; la segona entre el 7 i el 13 de juliol. Martín Momotiuk, el director del campus, va repassar les activitats esportives, culturals i lúdiques que hi haurà, i va destacar que gairebé hi ha paritat pel que fa a inscrits masculins i femenins, que són d'entre 6 i 16 anys. Per a més informació i per fer inscripcions: campusrafa.cbartes.net

El santpedorenc Rafa Martínez, el capità del València Basket, va saludar tothom i va firmar molts autògrafs als més petits. En el seu equip ha jugat menys que altres temporades, tot i que ha aixecat el títol de l'Eurocup. «Vaig tenir una lesió al cartílag, fins al novembre no vaig incorporar-me a l'equip. Vull jugar una temporada més. Al Manresa? Sent sincer, a mi sí que m'il·lusionaria, jo soc d'aquí. S'ha d'anar veient què passa».