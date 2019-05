El Bàsquet Manresa convertirà el partit amb el Fuenlabrada en una festa tenyida de vermell

El darrer partit al Nou Congost de la lliga regular del Baxi Manresa serà aquest dissante, a les 20,30 hores i davant del Montakit Fuenlabrada. Sigui o no sigui l'últim de la temporada a casa, dependrà de sis l'equip de Joan Peñarroya, es classifica o no per al play-off del títol, el Bàsquet Manresa prepara un ambient especial per celebrar el que ha estat una temporada extraordinària de l'equip bagenc, la millor en els darrers quinze anys a la lliga ACB. Es vol que l'afició hi participi activament i per això es demana a tothom que es desplaci al pavelló vestit de vermell, com en les grans ocasions.

El ple està gairebé assegurat ja que molts dels abonats han retirat les entrades extres de les que disposen durant la temporada i tenir el pavelló tenyit de vermell oferirà una imatge impactant. A més, en la prèvia del partit, hi haurà activitats a l'exterior del pavelló. Està previst que hi hagi inflables per als més petits, ambientació musical i animació per preparar el partit de la millor forma possible, sempre que les condicions climatològiques ho permetin. A més, aquest també serà també un partit solidari amb la campanya "Posem-hi el cor" de la Fundació Althaia i la seva Unitat de Pediatria.

Al final del partit, es convida a tots els aficionats a quedar-se a la grada ja que sortiran, un a un, els jugadors i tècnics a la pista per rebre els aplaudiments i homenatge merescut per la seva brillant campanya. El Baxi Manresa, en cas de victòria davant del Fuenlabrada, encara tindrà possibilitats de classificar-se per als play-off pel títol de la lliga Endesa. El darrer partit de la lliga regular serà el diumenge 26 de maig, a partir de les 12,30 hores, al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, davant del Tecnyconta.