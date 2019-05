El jutge únic castiga el Baxi amb 3.000 euros per la moneda llançada a la pista

La sanció pel llançament d'una moneda a la pista durant el partit entre el Baxi Manresa i el MoraBanc Andorra ha estat finalment de 3.005 euros segons la comunicació rebuda pel club del Nou Congost. El jutge únic del comitè de competició ha considerat la reiteració, és el quart incident sancionat al Manresa durant la temporada, com un agreujant si bé l'entitat del Bages també ha presentat atenuants que s'han tingut en compte. La moneda, que no es va llançar contra ningú, va caure a la pista a l'inici del darrer període del partit que el Baxi va acabar perdent per 64-77.

Fa quinze dies, el Bàsquet Manresa va ser sancionat amb 600 euros pel llançament d'una ampolla d'aigua de plàstic durant el partit entre el Baxi i l'UCAM Múrcia. Va ser la tercera multa rebuda pel Manresa al qual se li recorda que la reiteració continuada pot acabar, finalment, amb un tancament de pista. Des del club es torna a fer una crida a la consciència de tothom i evitar que, en el partit d'aquest proper dissabte davant del Montakit Fuenlabrada (20,30 hores), es llenci cap tipus d'objecte i hi hagi el màxim de civisme entre els aficionats.