Peñarroya. "Depenem de nosaltres mateixos per ser al play-off i tots hauríem firmat amb sang aquesta situació"

Dues victòries en els dos partits que queden posarien el Baxi en els play-off per al títol. Per això Joan Peñarroya ha manifestat en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabt,e al Nou Congost i davant del Fuenlabrada, que "depenen de nosaltres mateixos, de ningú més. Arribar als dos últims partits amb possibilitats de ser al play-off hi hauríem firmat amb sang al principi de temporada, és un gran èxit per a un equip com el Manresa que fa més de vint anys que no juga les eliminatòries per al títol".

El Baxi, amb 16 victòries necessita guanyar aquest dissabte (20,30 hores) el Montakit Fuenlabrada i després fer-hoi també le diumenge 26 a la pista del Tecnyconta, a Saragossa. Els aragonesos tenen 17 triomfs i juguen aquest diumenge dia 19 a la pista del Gran Canària; l'arevarge particular afavoreix els manresans que van vèncer de 21 punts al Congost a la primera volta. Una derrota amb el Fuenlabrada ho posaria tot una mica més difícil per al Baxi tot i que caldria esperar al resultats del Tecnyconta a Las Palmas.

El baxi jugarà avui sense els lesionats Fisher, Toolson i Murphy mentre que per part del Fuenlabrada són baixes Marko Popovic i Àlex Llorca. Peñarroya, després de derrotes seguides, comenta que "hem de trobar sol·lucions que en les últimes jornades ens han faltat. Mentalment hem de ser més sòlids, millorar aspectes que no depenen tant del talent. Hem de tornar a ser nosaltres". A partir d'una hora abans hi haurà activitat fora del pavelló, amb inflables per als nens i ambientació musical. El partit té una vessant solidària ja que es recaptarà fons, amb un sorteig de regals, per la unitat de pediatria i neonats d'Althaia.