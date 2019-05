El BAXI segueix ben viu en la lluita pel «play-off»

El BAXI Manresa ha sumat, al Congost davant el Fuenlabrada, una victòria vital per les seves aspiracions d'entrar al play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els bagencs han sabut sobreposar-se a les conegudes i importants baixes de Corey Fisher, Ryan Toolson i Erik Murphy i, tot i que han hagut de patir fins el final, han tornat a entrar entre els vuit millors a causa de la derrota de l'Iberostar amb l'Unicaja.

Cady Lalanne, amb 23 punts, ha estat l'home més decisiu, mentre que Zubcic, amb 21, Sergi Garcia, amb 9, 5 rebots i 5 assistències, i Lundberg, amb 10, 5 captures i 7 passades, també han estat importants.

Els jugadors dirigits per Joan Peñarroya han sortit a la pista amb molta força, conscients que una victòria els faria augmentar les opcions de ser als play-off pel títol, i han obtingut catorze punts de marge al final del primer quart (24-10). En el segon període hi ha hagut més igualtat entre les dues formacions, i això ha permès els bagencs conservar un avantatge important a la mitja part de l'enfrontament (46-34).

A l'inici de la segona meitat poca cosa ha canviat, i els manresans han pogut mantenir a ratlla el seu rival fins al final del tercer quart (69-54). Semblava que el partit no es podia escapar, però els madrilenys no havien dit l'última paraula i s'han situat a un punt quan faltaven dos minuts i mig pel final. Sorgien els dubtes entre els aficionats del Nou Congost, que veien que tocaria patir per sumar. Però llavors ha aparegut Lalanne, que ha anotat sis punts seguits i ha donat un avantatge de cinc punts que Zubcic i Sakho han arrodonit fins el 86-77 final.