El Tecnyconta cau a Las Palmas i també es jugarà el play-off contra el Baxi, a Saragossa

Emoció fins els darrers segons hi ha hagut al Gran Canaria Arena i finalment l'Herbalife s'ha imposat per 84-79 al Tecnyconta que durant molts minuts ha anat per davant en el marcador. El partit d'aquest diumenge al migdia era molt important per als aragonesos que, en cas de victòria, ja es classificaven de forma matemàtica per als play-off. En canvi, els canaris de Pedro Martínez havien assegurat abans la permanència i el que volien era acomiadar-se de l'afició amb un bon resultat. El Baxi també estava pendent del que passava: les circumstàncies del decisiu partit de diumenge vinent al Príncipe Felipe de Saragossa (12,30 hores) erern diferents segons un resultat o altre.

Ara, tant el Tecnyconta com el Manresa de Joan Peñarroya han de guanyar per entrar al play-off i no dependre d'altres resultats. El que perdi haurà d'estar pendent del que passi a altres pistes. Si és derrotat, l'equip de Porfi Fisac necessita d'una derrota de l'Iberostar Tenerife a Fuenlabrada, si no queda fora. En el cas del Baxi la combinació passa també per relliscada de l'Iberostar i que perdi el MoraBanc Andorra a casa de l'Unicaja. A més, els manresans no han de coincidir en cap dels possibles múltiples empats amb el Joventut, que els hi ha guanyat els dos partits de lliga regular. La Penya ha de vèncer, almenys, un dels dos partits que li queden: dimecres vinent a la pista del Baskonia i el diumenge, a Badalona, amb l'Estudiantes que aquest diumenge s'ha salvat amb una victòria per 83-80 sobre l'Obradoiro. En la classificació, en aquests moments el Joventut és sisè amb 17 victòries, el setè és l'Iberostar (17) i el Manresa (17) recupera plaça de play-off amb la vuitena posició després de la victòria per 86-77 amb el Fuenlabrada. El novè és el Tecnyconta (17) i el desè l'Andorra (16). La última jornada de diumenge és amb horari unificat.

En el partit entre l'Herbalife i el Tecnyconta durant molts minuts ha semblat que els aragonesos s'emportarien la victòria, amb un 35-47 al descans i un 59-67 al final del tercer quart. Seibutis (14 punts), McCalebb (12) i Radovic (12) han estat els millors homes de Porfi Fisac. Però en el darrer quart un parcial de 25-14 ha girat la truita i un 68-73 ha estat el darrer avantatge clar dels visitants. Hannah ha igualat (73-73) i els darrers minuts han estat un frec a frec. A manca de menys d'un minut, McCalebb ha posat el 77-79 però 5 punts d'un intens Jacob Willey (27 en total) i dos tirs lliures de Hannah han consumat el triomf de l'equip de Las Palmas per 84-79.