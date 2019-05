Les actuals 17 victòries en lliga regular és el millor registre manresà als últims 21 anys

Des de la temporada del títol de lliga, quan es van guanyar 21 dels 34 partits de la lliga regular, les 17 victòries que porta actualment el Bàsquet Manresa, a manca d'una jornada, és el millor balanç per al conjunt del Nou Congost.

Aquell 1998 va ser el darrer any que el Manresa va poder jugar els play-off pel títol de l'ACB. Sí que n'ha jugat més, però sempre han estat de la LEB i per l'ascens. El 2001 va ser eliminat pel Lleida, mentre que els anys 2002, 2007 i 2018 sí que va superar totes les rondes per ascendir, i en els dos darrers casos va ser justament la temporada següent de baixar, un retorn immediat per construir els projectes a l'ACB. El d'aquest curs 2018-19 s'ha demostrat exitós per als del Nou Congost.



Ricard Casas, amb 16 triomfs

Fins ara, en aquest segle, tan sols una vegada el Manresa havia arribat a les 16 victòries al final de la lliga regular. Va ser en acabar el curs 2003-04, amb Ricard Casas a la banqueta i en una temporada en la qual es va jugar la fase final de la Copa del Rei a Sevilla. En la primera volta, el Ricoh Manresa havia gunyat 12 partits. L'equip de la temporada actual ha estat molt més regular, 9 i 8 fins ara.

En les sis temporades de Jaume Ponsarnau portant el Manresa en l'ACB, el seu millor balanç van ser les 15 victòries aconseguides en la temporada 2011-12. També en la campanya 1998-99, la següent del títol ACB, Luis Casimiro i els seus jugadors van arribar a les 16 i van quedar fora del play-off.

A més de les 21 victòries de la temporada 1997-98, el Manresa en va aconseguir 19 en l'exercici 1996-97. En el primer cas va ser el sisè al final de la lliga regular, i en el segon va finalitzar vuitè.

El rècord de victòries en la lliga regular que té el Manresa són les 24 aconseguides el curs 95-96, el del títol de Copa. Però en aquella temporada la competició tenia més equips (20 pels 18 actuals). El TDK va ser cinquè i, en el play-off, va arribar a semifinals.