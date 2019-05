La derrota més dolça abans del play-off

Mai perdre ha tingut una recompensa immediata tant alegre. El Baxi, que ha competit i lluitat a fons un partit seriós a Saragossa tot i les baixes i les complicacions que ha tingut, ha perdut davant del Tecnyconta però en els darrers segons de partit ja ha sabut que es classificava per al play-off, amb l'alegria corresponent de jugadors, tècnics i els 300 aficionats incondicionals que eren a les altures del Príncipe Felipe. Un triple estratosfèric a Fuenlabrada d'un Marko Popovic que jugava el seu darrer partit com a professional, ha significat el 87-82 i ha portat a la derrota de l'Iberostar (88-84) conduïnt els manresans al seu primer play-off des del 1998. Històric, brutal, supermerescut per a Joan Peñarroya i els jugadors que s'han deixat la pell malgrat tot els que hi ha passat des de l'inici de lliga. A partir de dijous espera una il·lusionant eliminatòria amb el Reial Madrid, sense res a perdre, per gaudir-la a fons com a colofó d'una temporada memorable, per recordar sempre,

A Saragossa, Peñarroya es va endur Corey Fisher que finalment no va poder jugar però que sí ho podria fer al play-off. El Manresa, que ha fallat molts triples als dos primers quarts, n'ha encertat 5 al tercer quart i s'ha posat en la lluita per la victòria que li podia ser imprescindible si els altres equips implicats no l'ajudaven amb els resultats. Malgrat els problemes de faltes de Lundberg i dels pivots, el Baxi s'ha arribat a posar amb un 66-69 a manca de sis minuts per acabar però una ratxa de triples del Tecnyconta ha enterrat les seves possibilitats. El Joventut havia guanyat a l'Estudiantes (86-78) i l'Andorra havia perdut a Màlaga amb l'Unicaja (72-66). Faltava el partit de Fuenlabrada que l'Iberostar havia dut a la pròrroga amb una cistella al darrer segon de Javi Beirán (75-75). Però, finalment, ha aparegut un magistral Popovic i l'equip del manresà Marc Garcia va contribuir a la festa amb la victòria (88-84).



Del 0-5 inicial al 19-15

El Baxi ha sortit amb el mateix cinc inicial del darrer partit a casa amb el Fuenlabrada, és a dir amb Sergi Garcia de base, Iffe Lundberg, Pere Tomàs, Zubcic i Lalanne. Al davant ha tingut Bo McCalebb, Seibutis, Okoye, Radovic i Justiz. Els de Peñarroya s'han avançat amb un 0-5 gràcies a tres tirs lliures de Zubcic i una cistella de Pere Tomàs. El Tecnyconta estava força nerviós i Porfi Fisac ha recorregut aviat a l'experiència de Nacho Martín per activar el seu equip que ha empatat (7-7) als tres minuts de joc. La mala notícia és que Lundberg ja tenia tres faltes i l'ha hagut de suplir Álvaro Muñoz.

Zubcic ha anotat el triple del 7-10 i Sergi Garcia el del 14-13 quan els aragonesos ja s'havien posat per davant però el Manresa ha estat molt imprecís des de 6,75 en aquests deu primers minuts, i aquestes dues cistelles de tres punts han estat les úniques de 13 intents. En els locals han entrat a pista Barreiro, Alocén, el pivot Latavious Williams i un encertat Fran Vázquez que ha encistellat el 19-15 en acabar aquest període. Peñarroya també ha mogut la banqueta i han entrat Sakho, Del Águila i el base Dani Garcia. En aquests moments, el Baxi estava fora del play-off. Cap dels altres resultats no acompanyava: l'Iberostar vencia a Fuenlabrada (15-24), l'Andorra ho feia a Màlaga i, fins i tot, la Penya perdia a Badalona amb l'Estudiantes (16-19)



La defensa manté les esperances

En el segon quart, el Manresa ha passat per moments delicats però ha evitat quedar despenjat en el marcador. La defensa, agressiva i amb molta atenció als jugadors claus del Tecnyconta, ha estat on s'ha agafat l'equip del Congost perquè l'encert en atac ha continuat sent escàs i el parcial de triples als descans ha estat un horrorós 3 de 20.

McCalebb ha estirat els de Saragossa amb un perillós 28-21, però els rebots ofensius han mantingut a prop els manresans. Els únic encerts exteriors (Zubcic, Sergi Garcia) han posat el 32-29 just quan ha despertat Okoye en els aragonesos i l'equip local s'ha escapat amb un 38-29 en entrar al darrer minut. Peñarroya ha animat als seus jugadors en el temps mort, recordant-los que ja arribaria el seu moment, que quedava molt. Aleshores ha aparegut un oportú Pere Tomàs qui, amb 4 punts seguits, ha deixat el 38-33 de la mitja part, encara amb tot obert per als definiius 20 minuts. El Manresa no estava classificat al play-off perquè perdia i els altres resultats no acaben de quadrrar però s'hi acostaven: l'Andorra ja perdia a Màlaga (40-38) i hi havia sengles empats a Badalona (35-35) i Fuenlabrada (38-38).



Arriben els triples i més faltes

El tercer quart ha estat el de la metamorfosi ofensiva manresana amb 5 triples i victòria en el parcial per 23-24. El Baxi ha fet tres triples seguits (Tomàs, Zubcic, Sergi Garcia) i s'ha apropat amb un 44-42. Justiz ha posat el 49-44 i ha carregat a Lalanne amb la tercera falta al minut 25 de partit. Poc després, un Zubcic que estava sent la millor arma ofensiva ha arribat a les quatre faltes. Sakho i Del Águila han sigut els dos pivots en pista però el Manressa ha sabut aguantar, ara amb Álvaro Muñoz contribuïnt en l'anotació i aconseguint empatar el partit (52-52, min 27). Mèrit enorme del Baxi.

Ha tornat a la pista Lalanne que tot seguit ha comès la quarta falta. Malgrat que Lundberg mantenia el tipus amb el 55-53, sis punts seguits d'un atent Bo McCalebb han portat al 61-53. No s'han descentrat els bagencs que han aconseguit arribar al final del període amb un 61-57 després de les cistelles de Lalanne i Lundberg. En aquest moment, el Manresa era al play-off. Tot i perdent, els altres resultats l'ajudaven: guanyava el Joventut (71-66), i perdien l'Andorra (65-58) i l'Iberostar (64-57).



El Baxi s'avança, perd però celebra

Una defensa zonal de l'equip de Peñarroya ha tingut el seu efecte i el Tecnyconta ha passat per una crisi en atac. Zubcic empatava (61-61) i, després de molts minuts, Lalanne avançava els manresans (61-63) quan faltaven 7'41''. El pivot haitià ha mantingut la renda amb el 63-66 a 6'40'' pel desenllaç al Príncipe Felipe. Els de Porfi Fisac han reacccionat amb el 67-66 just quan Hierrezuelo donava per bona la cistella de Beirán a Fuenlabrada (75-75) que donava pas a la pròrroga. Tant a Badalona com a Màlaga els partits no havien acabat però els resultats eren favorables als interessos manresans. Però hi havia màxima tensió, tot es jugava a Saragossa i al pavelló del sud de Madrid.

I en la pista aragonesa, les coses es complicaven pel Baxi. Zubcic, autor al final de 25 punts amb un 4 de 10 en triples, aguantava amb el 69-69. Però dos triples seguits dels locals, de Zubcic i Alocén, han posat el 75-69 a manca de 3'40''. A més a Sakho li han xiulat, en atac, la cinquena falta i el congolès ha perdut els papers davant de la impotència de tècnics i companys que han mirat de calmar-lo per evitar la tècnica. Els àrbitres no estaven avui amb ganes de complicar-se la vida, i li han perdonat. Okoye ha posat el 75-66, tercer triple seguit del Tecnyconta, quan a Màlaga i Badalona, ara sí, es consumaven els resultats favorables al Baxi. Lundberg i Zubcic han posat una mica d'incertesa al Príncipe Felipe amb el 80-74 quan mancava 1'28''. Però Seibutis no ha permès el relaxament dels locals que han confirmat la victòria en el darrer minut quan els aficionatrs del Baxi ja han sabut la victòria del Fuenlabrada i han començat a cantar «anem el play-off» encomanant la seva alegria també a la pista i a la banqueta.

Tecnyconta Saragossa: Mcalebb(12), Seibutis (9), Okoye (13), Radovic (10), Justiz (11) -cinc inicial- Nacho Martín (10), Barreiro (3), Berhanemeskel (4), Alocén (3), Fran Vázquez (8) i Latavious Williams.

Baxi Manresa: Sergi García (8), Lundberg (9), Pere Tomàs (11), Zubcic (25), Lalanne (11) -cinc inicial- Guillem Jou, Sima, Sakho, Del Águila, Dani García i Álvaro Muñoz 10.

Parcials:19-15, 38-33 (descans); 61-57 i 83-74.

Àrbirtes: Conde, Araña i Manuel.

Incidències: partit de l'última jornada de la lliga regular al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa davant 10.106 espectadors, tres cents d'ells del Baxi Manresa. Tots han tingut motius de festa i celebració al final.