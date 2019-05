Històrica classificació del Baxi Manresa per al play-off de l'ACB

Sí, sí, anem al play-off, han cridat els aficionats manresans al Príncipe Felipe de Saragossa a dos quarts de tres d'aquest llumiós diumenge de primavera. Malgrat perdre per 83-74 davant del Tecnyconta, l'equip manresà tornarà a jugar un play-off de la lliga ACB 21 anys després, des d'un 1998 en el qual va ser el campió de la lliga. Els manresnas estaven pendent del que passava a Fuenlabrada ja que necessitaven la derrota de l'Iberostar que ha forçat una pròrorga al límit gràcies a Beirán (75-75), El desenllaç ha estat dramàtic i, en aquesta ocasió, molt feliç: un triple des de vuit metres de Marko Popovic, que avui es retira del bàsquet, ha posat el 87-82 a manca de 14 segons i els canaris ja no han pogut remuntar i han acabat perdent per 88-84. A la pista de Saragossa, molta alegria i abraçades per culminar, amb el play-off, una gran remuntada.

Els altres resultats s'han donat de la forma que interessava al Manresa: el Joventut ha guanyat a l'Estudiantes per 86-78 i l'Andorra ha perdut a Màlaga per 72-66. A Saragossa, el Manresa ha anat gairebé sempre per darrere però ha continuat lluitant i s'ha arribat a posar per davant amb un 63-66 a manca de sis minuts però tres triples dels locals han sentenciat per arribar al definitiu 83-74. Zubcic, amb 25 punts, ha estat el màxim anotador manresà.