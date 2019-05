Una carambola que fa justícia

Els jugadors manresans van celebrar a la pista la seva classificació per al play-off

Els jugadors manresans van celebrar a la pista la seva classificació per al play-off ESTHER CASAS/ACB PHOTO

Tot el patiment que el Baxi Manresa ha experimentat durant aquesta temporada, en forma de lesions, de marxes inesperades i de no classificació per a la Copa del Rei quan havia fet mèrits esportius per ser-hi, tenien una raó de ser: l'alegria d'ahir. I també la sort. L'equip, en quadre des de ja fa setmanes, va donar la cara a Saragossa en el partit decisiu, tot i que les piles ja no li van poder durar fins al final.

Amb tot perdut, depenia d'una carambola, les derrotes del Tenerife i l'Andorra i la victòria del Joventut. Les dues últimes premisses ja s'havien donat mentre encara es jugava al Príncipe Felipe. L'emoció va arribar a Fuenlabrada. En un duel que ja passarà a la història del Baxi Manresa, un home que es retirava, el croat Marko Popovic, va conduir els madrilenys a un triomf contra els insulars que situa vuitè els bagencs i els fa entrar al play-off per primer cop en 21 anys. De rebot, però amb justícia. Punt final a una maledicció.

Tot i la responsabilitat que tenien tots dos equips en el partit d'ahir, cap d'ells no va sortir a especular, ni amb por. i van buscar el cèrcol contrari amb avidesa. Des del primer moment, amb tres tirs lliures anotats per Zubcic, en rebre una falta quan tirava de lluny, el Baxi va buscar molt el triple, a vegades potser massa. En set minuts ja n'havia intentat deu, amb només dos encerts, un del croat i un altre d'un esbroncat per la que havia estat la seva afició Sergi Garcia.

Així, en els primers minuts, els manresans s'havien avançat fins al 0-5, però el Tecnyconta, ben dirigit per McCalebb, que doblava i passava o anotava, va mantenir el marcador igualat fins que un triple de Barreiro va capgirar el resultat fins al 14-13. Els dos equips s'havien hagut d'adaptar després de les segones faltes massa matineres de Radovic i de Lundberg, i les rotacions eren constants.

En el tram final del primer quart, amb les segones unitats a la pista, el Baxi va tenir massa problemes d'anotació. Només dos tirs lliures d'Álvaro Muñoz en gairebé quatre minuts. Com a mínim, però, va estar bé a darrere i va poder arribar al primer descans perdent per 19-15.



Depenent del tir

Els aragonesos ja s'havien situat al davant en el marcador. Tot i això, i que Berhanemeskel va començar el segon quart amb un triple anotat (22-15), el Baxi va aturar el cop amb la tornada a la pista de Lundberg. Els aragonesos no es van escapar de més de set punts (26-19), però el resultat es comprimia tan aviat com els manresans podien anotar tirs alliberats.

Així, un triple d'Álvaro Muñoz posava el 30-26 a falta de 4' 29''. Va ser un moment en el qual es va poder capgirar el resultat, ja que en defensa es controlava bastant bé els rivals, però tot i que Zubcic va aproximar el Baxi fins al 32-29, en atac no s'estava encertat i tres bàsquets seguits dels locals, amb un espectacular triple d'Okoye, disparaven el seu equip fins al 38-29 a 1' 06'' per al descans. Per sort, dos bons bàsquets de Pere Tomàs i una defensa de Dani Garcia a Seibutis van permetre arribar-hi amb tot obert (38-33).

I l'inici de la segona meitat va ser fulgurant. Un triple sobre el final de la possessió del mateix Pere Tomàs va donar pas a tres minuts de bogeria, amb llançaments de tres anotats de Zubcic i Sergi Garcia, a part de bons rebots en atac d'una banda (42-39) i del domini del pivot cubà Javier Justiz, que mantenia el seu equip, de l'altra, amb set punts seguits (49-44). En aquest moment de la pel·lícula, els altres resultats afavorien el Baxi, que, tot i la derrota, estava classificat. Zubcic ho va voler celebrar amb un nou triple (49-47) i el partit guanyava en intensitat.

En aquest moment va sorgir Okoye, ben subjectat per Pere Tomàs, amb tres punts seguits, però dos tirs lliures de Muñoz i un triple del mateix jugador castellà empataven el partit a 52, davant de la cridòria de tota l'afició bagenca. El rebot ofensiu aguantava el Baxi, que es va poder avançar amb un tir errat de Sakho, aprofitant que els àrbitres havien aturat la sagnia de faltes de l'inici (0-5) contra els visitants. De fet, Zubcic, Lalanne i Sakho ja acumulaven quatre faltes quan restava més d'un quart per jugar. En aquest moment, McCalebb va semblar tornar a trencar el duel amb tres bàsquets seguits (61-53), però una cistella de Lalanne i dos tirs lliures de Lundberg van deixar les coses per decidir (61-57) al final del tercer període.



«Fuenlabrada, Fuenlabrada!»

El darrer quart no va començar pas malament. Peñarroya va imposar una zona 2-3 a darrere i, entre això i l'encert de Lalanne, l'equip es va arribar a avançar fins al 63-66. En aquest moment, qualsevol podia guanyar i el que perdia corria risc de quedar-se fora de l'ACB, ja que el Tenerife havia reaccionat a Fuenlabrada i havia provocat la pròrroga. Va ser el moment en què el Tecnyconta va trencar el matx amb tres triples seguits, un de Seibutis, un altre d'Alocén i el tercer, d'Okoye (78-69, a 3' 03''). A més, Sakho era eliminat per faltes i el Baxi no veia la manera de poder aixecar la situació, amb un públic local embogit.

Aleshores, del no-res, va sorgir un crit: «Fuenlabrada, Fuenlabrada!». Els crits de la Grada d'Animació s'elevaven per damunt de l'eufòria de l'afició saragossana i provocaven que el que passava a la pista ja no existís. El triomf del Tecnyconta gairebé ja no comptava. El Baxi s'havia classificat. La festa continua.