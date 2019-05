Fisher no va jugar i Sergi Garcia estarà a punt per a dijous

Joan Peñarroya va explicar que serà complicat recuperar cap jugador per al primer partit de play-off, dijous contra el Madrid, i va parlar dels problemes musculars que havia tingut el base balear Sergi Garcia durant l'enfrontament, que el podien fer ser dubte. Al final, segons va explicar el mateix jugador després de l'enfrontament, les dificultats que havien tingut havien estat musculars per culpa del poc rodatge del qual ha disposat aquesta temporada a València, conjunt que el va cedir al Baxi. A més, va viure un migdia dur, amb diversos cops, contra els rivals i caient a terra, i rebent la xiulada de la seva anterior afició. En el partit d'ahir, el base Fisher es va canviar però no va tenir cap segon en pista, després de cinc setmanes lesionat. Serà a la llista de dijous, on sembla que no hi haurà ni Toolson, ni Murphy.