Muñoz: «Estava en la misèria i en vint segons l'afició s'ha tornat boja»

L'emoció dels jugadors del Baxi quedava clara després del partit. Van entrar al vestidor, on van escoltar el discurs motivador del seu tècnic abans d'esclatar en un gran crit que es va sentir per tot el passadís, van sortir a abraçar-se amb l'afició i després van marxar, alguns vestits amb el xandall del club i amb l'autobús, i d'altres pel seu compte.

Tots ells mostraven l'emoció per una classificació tan suada. Just després de saber-se que la posició de play-off era un fet, el millor de l'equip ahir, Tomislav Zubcic, explicava que «avui hem fet història i podem estar orgullosos de tot l'equip, però ara hem de mirar cap endavant per als propers partits en els play-offs». Respecte dels darrers minuts, va explicar que «he estat concentrat en el nostre partit, ja que encara que vagis perdent les coses poden canviar. Desafortunadament no ha passat, però hem tingut la sort d'entrar gràcies als altres equips». Sobre els duels contra el Madrid, «seran molt durs, però intentarem disposar de les nostres oportunitats».

Sobre com poden canviar les coses es va expressar el capità, Álvaro Muñoz, que estava «totalment afònic de cridar. No es pot explicar amb paraules. M'he assegut a la banqueta després de fer un partit dubtós, sense anotar de lluny i en la més profunda misèria. Semblava que estàvem fora, però en vint segons la gent s'ha tornat boja. Ha estat una pujada d'adrenalina increïble. Hem lluitat, aquest equip no s'ha rendit mai i aquesta vuitena posició és molt merescuda. Això és històric, cal celebrar-ho amb ells i gaudir dels propers partits».



Consolidar un projecte

Un altre dels pesos pesants del Baxi, Pere Tomàs, estava «molt emocionat després d'una situació rara, la de perdre un partit i celebrar-ho tant. Però ens ho mereixem. Al final, aquesta sort te la treballes durant tot l'any i ens hem sobreposat a tots els problemes que hem tingut en una temporada increïble. Mai no hem abaixat el cap». L'ala mallorquí va recordar que «teníem molts jugadors que debutaven a la lliga i d'altres, com el Paco [del Águila] o el Dani [Garcia], que acaben d'arribar i es posen a jugar minuts importants. Ho donen tot. Avui fins i tot pensava que guanyàvem».

Tomàs va demanar que «espero que això no sigui flor d'una temporada, sinó un projecte sòlid. És molt difícil estar cada any als play-off, però sí que es pot seguir molt temps a la lliga». Un projecte que «tant de bo» sigui amb ell. «Tinc contracte i soc molt feliç a Manresa. Hi estaria tot el temps que ells em vulguin».

Dos dels joves de l'equip també estaven molt satisfets. El mataroní Dani Garcia, el darrer d'arribar després d'uns mesos de cessió, reconeixia que «qui podia dir que després d'un any a la LEB amb l'Osca ara seria al play-off. Ara el que toca és gaudir-ne perquè els partits contra el Reial Madrid seran molt bonics». Per la seva banda, el llagosterenc Guillem Jou explicava que «Pere Tomàs em deia ara que fa dos anys que jugo de professional i he encadenat un ascens i una classificació per als play-off. Ha estat increïble».