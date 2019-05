El Baxi Manresa reprèn una història al play-off que era del segle passat

El Baxi Manresa bat rècords de la seva pròpia història i del global de la Lliga ACB. L'equip dirigit per Joan Peñarroya s'ha classificat per disputar el play-off, una fita que al Congost no es veia des de l'any 1998. Però, a més, s'ha convertit en el primer equip, des de l'any 2003, que acabat de pujar des de la LEB ha estat capaç d'entrar als play-off pel títol; és a dir, ficar-se entre els vuit primers en concloure la lliga regular de l'ACB. El darrer que ho va aconseguir va ser el Lucentum Alacant el curs 2002-2003, en el qual va ser vuitè al final de les 34 jornades amb un total de 18 victòries. El Baxi ha finalitzat vuitè amb 17 triomfs.

Abans que el Lucentum van fer el mateix el Caprabo Lleida el 2002 i el Fuenlabrada el 1999. Els de la Terra Ferma, en el que era el seu debut a l'elit, van assolir la vuitena posición amb un balanç de 19 victòries i 15 derrotesn abans de ser eliminat al play-off pel Barça. Al 1999, el Fuenlabrada va ser el setè, amb 18-16, en un exercici en el qual també es van classificar per a la fase final de la Copa, amb 10 victòries a la primera volta. El Baxi en va sumar 9 a l'equador de la lliga d'enguany.

20 anys i 360 dies després

El darrer partit de play-off que va jugar el Manresa va ser el dia 4 de juny del 1998, i quan dijous se les tingui al WiZink Center amb el Reial Madrid faltaran cinc dies per arribar als 21 anya clavats sense cap partit en les sèries pel títol. Aquell darrer partit va ser molt especial perquè va ser el que consumava el títol de lliga davant del Tau, amb el triomf per 77-75.

Després de dues dècades amb completa abstinència al play-off, el Manresa hi tornarà amb, com a mínim, dos partits. El del dijous a la pista del Madrid i el de diumenge al Nou Congost. Tant l'un com l'altre amb una hora d'inici ben tardana, les 21.30 hores, per raons televisives. Si hi ha un tercer matx de desempat serà el dimarts 4 de juny, de nou a Madrid.

Del 1986 al 1998, la presència de l'aleshoresTDK Manresa en el play-off pel títol va esdevenir una situació habitual. Amb una lliga amb més equips (va arribar a ser de 24) calia superar primer de tot la ronda dels vuitens de final, i el Manresa va perdre el 1986 davant el Breogán i el 1987 amb el Granollers de rival, tot i que va aconseguir guanyar un partit.

En el parèntesi del 1988 al 1991, el play-off que va jugar el TDK va ser els del descens, per evitar baixar, amb dramàtics partits a les pistes del Tenerife i del CajaCanarias, l'actual Iberostar.

El play-off de dalt tornarien el 1992 i el 1993 amb la barrera dels vuitens de final que no es podia superar, amb el CAI Saragossa i l'Estudiantes d'adversaris.

En el cinquè intent, finalment, el TDK va passar una eliminatòria de vuitens, el 1994, amb un 0-2 contra l'Unicaja. Després es va perdre amb el Madrid per 2-1. Del 1995 al 1998, en l'època daurada del club manresà, d'un total de 8 eliminatòries jugades el TDK va sortir guanyador en 5.

El 1995 i el 1996 l'equip va ser 4t a la lliga, en arribar a les semifinals després de deixar fora el Taugrés i l'Unicaja en duels èpics. Després que el 1997 el Madrid li barrés el pas de forma clara, va arribar la glòria del 1998. L'equip que entrenava Luis Casimiro es va desfer, amb el factor pista en contra i per 1-3, de l'Estudiantes de Pepu Hernández, del Madrid i del TAU.