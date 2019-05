El Baxi topa amb un mur massa alt en el retorn als play-off

El Baxi Manresa ha tornat als play-off, vint-i-un anys després de l'última vegada, amb una derrota (98-75) a la pista d'un Reial Madrid molt superior, que ha anat gestionat l'avantatge aconseguit al primer quart, quan Tavares s'ha mostrat inexpugnable a la zona. Els bagencs, amb les baixes de Fisher, Toolson i Murphy, no s'han deixat anar com en el partit de lliga, al mateix escenari, i han fet el que han pogut, mentre esperen el segon partit, diumenge a les 21.30 hores al Nou Congost, en la que s'espera que sigui una festa, independentment del resultat.

El Baxi ha començat amb una bona activitat defensiva, tapant els espais del Madrid en atac i buscant transicions més o menys ràpides. De fet, s'ha arribat a avançar fins al 6-7, després de dos bàsquets de Cady Lalanne. Tal com ha passat els darrers dies, però, els manresans han notat la falta d'encert en el llançament. El Madrid, que ha començat fred, ha trobat les accions de Campazzo, que primer ha assistit i després ha anotat cinc punts seguits, amb un triple, per provocar que Joan Peñarroya hagi hagut de demanar un temps mort amb 15-7, a 4.13 per al final del primer quart.

En els minuts següents, el Madrid ha trobat una mina en el gegant Tavares. Tot i l'entrada de Sakho, el cap-verdià ha trobat espais i ha anotat cinc punts seguits, en un 2+1 i un contraatac a pilota robada per Campazzo a Lundberg. Per sort, el Baxi ha connectat amb Zubcic que, com va passar a Saragossa, s'ha mostrat efectiu en el tir i ha anotat dos triples gairebé consecutius per situar el 22-13. El tercer jugador que s'ha endollat dels blancs ha estat Randolph, que amb un alley-hoop en un servei de fons i un triple de transició ha deixat el màxim avantatge en 27-13. Sakho ha reduït la distància amb un tir de mitjana distància (27-15), però Llull ha tancat el quart amb una safata que ha tornat a situar els catorze punts (29-15) i la sensació que el Baxi patia a les dues zones.

Al segon quart, sense Tavares a la zona, el Baxi no ha patit tant, però la immensa rotació del Madrid té solucions per a gairebé tot. Thompkins ha imposat la màxima diferència fins aleshores (31-15) abans que els bagencs s'apliquessin a darrere. Amb homes com Del Águila o Jou, molt intens en el rebot ofensiu, s'ha controlat millor la pròpia cistella i la diferència s'ha estabilitzat en els dotze punts. Fins i tot Lalanne, el millor del seu equip, ha arribat a deixar la distància en dotze punts (41-29), però les portes enrere mataven el Baxi. Ayón ha fet un estrip a la zona i, després, un triple de Carroll i un dos més un de Deck han tornat a disparar la diferència, que al descans ha estat de setze punts (53-37) amb un bàsquet del mexicà.



Rotació infinita



L'inici de la segona meitat ha estat molt positiu. Dos bàsquets de Lalanne i un de Lundberg han acostat el Baxi fins al deu punts (53-43). Però a la llarga rotació blanca s'hi ha afegit un Fabien Causeur en gran estat de forma, que ha trobat posicions clares per tornar a fer apujar la distància per damunt dels quinze punts. Lalanne seguia sent l'home que resistia com un illot, absents en aquesta fase els altres puntals com Lundberg o Zubcic. A sobre, Pablo Laso donava minuts a Felipe Reyes, que ha fet ascendir l'avantatge fins als vint punts (74-54), que s'han mantingut al darrer descans, després d'un triple del cordovès des de la cantonada, tot i que Álvaro Muñoz havia arribat a situar el seu equip a disset amb una safata.

En el darrer període, un Baxi llastat per la falta de rotacions, i amb molts minuts per als no tan habituals, ha vist com el Madrid s'escapava de 22 punts, amb anotacions de Thompkins. Però l'equip local ha semblat que aixecava el peu de l'accelerador durant uns instants. Muñoz, Sakho i Lundberg han reduït momentàniament la diferència a setze punts (80-64) en un duel ja trencat i en què tothom volia fer la guerra pel seu compte. Una sèrie de pèrdues locals han acostat el Baxi als quinze (87-72)

Però l'última esparnegada blanca ha tornat a fer créixer l'avantatge als 23 punts. Amb els titulars ja molt cansats, Peñarroya ha donat minuts a tothom i l'equip ha acabat jugant amb Òrrit, que ha tornat al lloc on va debutar amb dos punts més, Dani Garcia, Jou, Del Águila i Sima, per acabar perdent de 23. En 72 hores, els dos equips es tornaran a enfrontar. Forçar el tercer partit ja seria la matrícula per a una temporada complicada, però excitant.