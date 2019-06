El Congost intentarà forçar la bola extra

Vint-i-un anys menys tres dies després que Jordi Singla aixequés el títol de la lliga ACB a un Nou Congost que, més que mai, va ser una caldera, avui el pavelló manresà tornarà a viure un ambient semblant. El segon partit de play-off pel títol entre el Baxi i el Reial Madrid tornarà a portar el gust de les eliminatòries a Manresa. Pot ser el darrer partit d'una temporada excepcional. De fet, la lògica ho diu. Un dels millors equips del continent contra un rival que té la baixa de tres dels seus millors homes en atac sembla una lluita molt desigual. Però el Congost desitja una bola extra, un tercer partit dimarts al WiZink Center i seguir allargant el somni, tot i que l'equip ja faci dies que va amb la reserva posada per culpa del gran esforç esmerçat en l'empresa.

Per al partit d'avui no hi tornarà a ser Corey Fisher, que tot i que va entrar a la llista de Saragossa, la setmana passada, no ha fet net. Més enllà del resultat, el tècnic del Baxi, Joan Peñarroya, desitja millorar aspectes del joc per competir millor. Ahir explicava que «a Madrid vam estar lluny d'un bon nivell defensiu, tot i que coneixem el seu enorme potencial. Vam estar dèbils en la defensa de la nostra pintura i ells es van acostar al 80% d'encert al primer quart, la qual cosa els va fer agafar confiança. A més, necessitem tenir encert en el llançament exterior; si no, ho tindrem complicat».

En aquest sentit, més que només millorar en el perímetre, «cal tenir equilibri. El Madrid, per exemple, té un gran joc interior i, en canvi, Cady [Lalanne] va fer un partidàs allà. Necessitem el mateix partit de Cady i anotar quinze o vint triples. Intentarem jugar el bàsquet que ens ha portat fins aquí, amb el suport de la nostra gent. És un premi per a tothom. Tenim un gran rival, però no renunciem a donar la sorpresa».



El paper del públic



Respecte de l'ànim que s'espera que els jugadors rebin de la seva gent, va puntualizar que «aquí hi ha una generació que no sap què és un partit de play-off a l'ACB. La meva filla té vint anys i no n'ha vist mai cap. Que en gaudeixin, que estiguin orgullosos de l'equip i d'haver estat més que una afició de play-off. Segurament han estat els seguidors que més han animat el seu equip aquest any».

Mirant cap al futur, també va posar en valor el fet d'acabar el partit a Madrid amb Òrrit, Dani Garcia, Jou, Del Águila i Sima a la pista, tots junts. «Això no vol dir que es pugui enganyar ningú sobre quin és el seu paper en aquests moments. Ens estan ajudant molt, però els falta per ser jugadors contrastats a la categoria. De tota manera, un dels nostres objectius és fer sortir gent del planter. Amb la Penya, som els que n'hem utilitzat més. Han d'estar preparats i ser valents».