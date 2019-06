Cady Lalanne se'n va al Piratas Quebradillas de Puerto Rico

Cady Lalanne, clau aquesta temporada al Baxi Manresa amb una mitjana de 10,9 punts i 5,3 rebots per partit, se'n va al Piratas Quebradillas de Puerto Rico. El pivot haitià s'unirà als seus nous companys aquest mateix dijous per disputar el playoff de la seva lliga.



Després de donar un gran rendiment al Nou Congost, Lalanne no començarà encara les vacances i seguirà jugant a la lliga de Puerto Rico. Llavors, s'haurà de veure si torna a Europa quan comenci la nova temporada a la tardor, on segur que no li faltaran ofertes.