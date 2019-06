Guardiola va donar suport a l'equip i va rebre una ovació

Una de les atraccions del partit d'ahir va ser la presència a la llotja de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Va entrar-hi just abans d'iniciar-se el partit, acompanyat del seu pare, Valentí. Durant la primera part, quan l'animador del pavelló, Jordi Callau, va anunciar la seva presència, va ser aclamat pel públic que omplia el pavelló amb crits de «MVP, MVP!». El tècnic va respondre aixecant els braços i retraient, en to de broma, els crits procedents de la Grada d'Animació. Després es va fer selfies amb els nens que hi havia al voltant, tot i que, com és normal en ell, no va voler fer declaracions als mitjans. A la llotja també hi havia els dos alcaldables, Marc Aloy i Valentí Junyent, que van seure de costat abans de posar-se a dialogar, segurament avui.