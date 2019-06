Peñarroya: «L'afició del nostre equip ha convertit un partit trist en una gran festa»

L'entrenador del Baxi Manresa és una persona «visceral», segons explica ell mateix. Per això no li agrada que el seu equip hagi acabat la temporada «amb set derrotes dels últims vuit partits». Segons ell, «suposo que d'aquí a uns dies ja m'haurà passat». De tota manera, va voler posar en valors moltes de les fites «que hem aconseguit aquesta temporada. Estar a play-off no és normal per a aquest club, i aquesta ha estat una feina d'equip, de tots els que m'han ajudat a fer-la possible».

Sobre el partit d'ahir, i l'eliminatòria en concret, va voler destacar que «el Madrid no ens ha donat res, no ens ha perdonat i no s'ha relaxat amb nosaltres, i aquesta és una de les millors coses que li pot passar a un equip. Això demostra que ens respectaven i no s'han guardat res, parla molt bé del que hem fet en el decurs de la temporada».

Peñarroya va deixar clar que «ens han col·lapsat. No és que l'equip s'hagi deixat anar, ni de bon tros, simplement que no trobàvem la manera de jugar bé i ells ens han castigat. Crec que al primer quart han aconseguit vint punts després de pèrdua de pilota nostra. Això és massa».

En aquest sentit, va voler destacar el paper del públic. «En condicions normals, en el 99% dels casos, veient que el seu equip estava sent totalment superat, la gent hauria marxat a casa. La nostra afició s'ha quedat fins al final i ha convertit un partit trist en una gran festa. Crec que el Manresa s'ha de quedar amb això del partit d'avui».

Preguntat sobre si el club podrà continuar mantenint aquesta línia en el futur i cobrint les expectatives, va deixar clar que «per al Manresa ser al play-off és una fita. No gaire gent s'ho pensava. Però diria a la gent que ha d'estar tranquil·la, perquè aquí les coses s'estan fent bé des de fa un parell d'anys i segur que amb l'entusiasme que hi ha tirarem endavant».

El tècnic, reconegut per la Grada d'Animació al final del partit, no va voler posar una nota a la temporada, tot i que «havent jugat el play-off, crec que només n'hi pot haver una». També va recordar que «jo no era aquí l'any que es va guanyar la lliga, però crec que el Congost, durant una temporada sencera, mai no havia estat així. Tenim l'afició que anima més de tota la lliga».



Laso, satisfet i elogiós



Per la seva banda, el tècnic del Reial Madrid, Pablo Laso, no va escatimar elogis als seus homes per un partit «en què no ens hem relaxat des del primer moment. Hem tapat les bones coses que el Baxi va fer a Madrid i, tot i que no hem fet el partit perfecte, perquè sempre hi ha coses, estic molt content de la intensitat de tothom». Respecte del seu rival d'ahir, «ha fet una temporada magnífica, malgrat tots els problemes. Els jugadors han brillat per damunt de les expectatives i això només té un responsable».