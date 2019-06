Primers contactes de Peñarroya amb el Burgos, segons Encestando

Que Joan Peñarroya serà un entrenador perseguit aquest estiu és obvi. Tot i que té contracte amb el Baxi, el tècnic ha tornat a demostrar una campanya més la seva bona gestió d'una plantilla i rebrà ofertes importants que el poden fer sortir del Manresa. De fet, no han passat ni dos dies del darrer partit del curs al Nou Congost, que ja ha sonat la primera alarma. El San Pablo Burgos pensa en ell per substituir Diego Epifanio, segons informa Encestando.

El portal sobre notícies del món del bàsquet assegura que ja s'ha produït un contacte inicial entre ambdues parts, el Burgos i Peñarroya. Aquest equip ha quedat onzè a la lliga, amb 15 victòries, dues menys que el Manresa. Les seves aspiracions eren ser a la Copa o el play-off i classificar-se per disputar una competició europea i per aquest motiu des del club s'ha decidit no renovar Epifanio.

Si Peñarroya acaba pactant amb el Burgos, a favor tindrà un projecte esportiu amb més poder econòmic i en principi, major estabilitat. En canvi, no disputarà competició europea, com sí que li ofereix el Manresa.