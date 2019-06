Cady Lalanne no tornarà a Manresa; fitxa pels Sakers de Seül

El pivot haitià Cady Lalanne, un dels puntals del Baxi Manresa dins la pintura la darrera temporada, jugarà el curs vinent als Sakers de Seül (Corea del Sud), segons ha informat a Twitter el seu agent, Misko Raznatovic.

"Lalanne ha firmat el contracte amb els Sakers de Seül per la temporada 2019-20!" ha piulat Raznatovic, posant punt i final així a un possible retorn a Manresa o als rumors d'un possible fitxatge per part del Reial Madrid. El pivot ha estat clau en l'èxit des manresans i ha contribuït amb 10,9 punts i 5,3 rebots per partit en una temporada històrica que ha acabat amb l'equip classificat pels play-offs.

De fet, Lalanne ja va marxar fa uns dies de la capital del Bages per incorporar-se temporalment al Piratas Quebradillas de Puerto Rico, club que l'ha fitxat per disputar el playoff de la seva lliga.