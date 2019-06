El possible retorn de Rafa Martínez a Manresa guanya força

Després de l'emotiu comiat del València, Rafa Martínez haurà de decidir on acaba la seva carrera. Ara mateix, segons assegura el periodista de TV3 Jordi Robirosa, les seves dues opcions són el Baxi Manresa o el Reial Betis, que ha ascendit a l'ACB i vol crear una plantilla potent per no patir a la màxima categoria.

Segons Robirosa, hi ha diversos factors que acosten el jugador de Santpedor a Manresa. Així, al fet de tornar a casa s'hi han d'afegir la gran relació que manté amb el director esportiu dels del Nou Congost i excompany seu, Román Montañez, i la seriositat del projecte manresà, que vol consolidar un bon equip i jugarà a Europa la temporada vinent.

Fa un mes, el mateix jugador va obrir la porta al retorn a la capital del Bages. En una entrevista a Regió7, va afirmar que «a aquesta edat, t'ha d'il·lusionar el que facis. I el Manresa m'il·lusiona perquè soc d'aquí, he crescut aquí i aquesta és una possibilitat», encara que també admetia que li faria «gràcia» el Betis, ja que «per a mi és un club especial».