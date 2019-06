Dani Pérez, primer fitxatge del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha fet el primer fitxatge per a la propera temporada, la 2019-2020. Es tracta del base Dani Pérez, de 29 anys i 1,88 metres, jugador de l'Hospitalet que en la última temporada va estar al Delteco GBC de Sant Sebastià on ha fet una mitjana de 7,2 punts, 5,3 assistències i 10,7 de valoració. Malgrat que l'equip va descendir a la LEB Or, ell va ser un dels seus jugadors més destacats.

En la seva nota informativa, el Bàsquet Manresa detalla que l'acord és per tres temporades i que es tracta d'un jugador amb molta experiència, format als equips inferiors del FC Barcelona. Ha jugat força temporades a la LEB en equips com el Cornellà (Plata), el Lleida (Or), el Menorca (Or), l'Andorra (Or) i on va coincidir amb Joan Peñarroya en la temporada 2012-13, el Fuenlabrada (ACB), el Tenerife (ACB), el Palencia (Or) o l'Oviedo (Or), abans del seu pas durant les dues últimes temporades pel GBC a la màxima categoria.

El Bàsquet Manresa destaca que Dani Pérez coneix la lliga i l'entorn del club, un base esquerrà amb un bon llançament exterior i que, en la passada temporada, va ser el millor de la jornada 28 amb un 36 de valoració i 27 punts anotats, amb 4/5 triples, 6/9 en tirs de dos i 3/4 en tirs lliures.