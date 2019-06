Dani Pérez, el primer d'arribar

«És un jugador interessant, que s'adaptava al que volíem de cara a la temporada vinent, i hem volgut lligar com més aviat millor el seu fitxatge». Román Montañez, com a director esportiu al Bàsquet Manresa, deixa clar la prioritat per aconseguir els serveis del jugador català Dani Pérez, base de 29 anys i 1,88 metres, que ahir al matí va ser confirmat com la primera de les incorporacions de l'equip per a la propera temporada.

Nascut a l'Hospitalet i format al FC Barcelona, malgrat el descens del Delteco GBC a la LEB Or ha fet una temporada destacada amb el club de Sant Sebastià on ha acreditat les mitjanes de 7,2 punts anotats, 5,3 assistències i 10,7 de valoració. Ha jugat força temporades a la LEB en equips com el Cornellà (Plata), el Lleida (Or), el Menorca (Or), l'Andorra (Or i on va ser a les ordres de Joan Peñar-roya en la 2012-13), el Fuenlabrada (ACB), el Tenerife (ACB), el Palència (Or) i l'Oviedo (Or), abans del seu pas els dos darrers anys al club basc del Delteco, a l'ACB.

Montañez destaca que Pérez «és un excel·lent passador, sap dur l'equip a la perfecció, en el seu lloc és una garantia. Segon base? Això ja es veurà, vindrà un altre home en aquesta posició». El director esportiu no es mulla en el sentit de si el perfil d'aquest altre base serà el de Renfroe o Fisher. Sí que sembla clar que Dani Garcia, que ha estat convocat per a la selecció estatal sub-22, tornarà a ser cedit. «Entenem que ha de continuar fent el seu creixement; a Osca ha fet una molt bona temporada i hi ha uns quants clubs de la LEB Or que hi estan interessats».

Albert Oliver i Rafa Martínez

Entre els noms que estan sonant com a possibles incorporacions al Baxi hi ha els de dos exjugadors de l'equip, prou apreciats, com són el base Albert Oliver (41 anys) i l'ala santpedorenc Rafa Martínez (37).

Pel que fa a Oliver, que durant aquesta setmana s'ha desvinculat del Gran Canària, Montañez no confirma que tingui oferta del Baxi i només diu que «sabem que és un jugador que està al mercat, que està lliure». Pel que fa a Rafa Martínez, que no continuarà al València Basket on s'hi ha estat onze temporades, Montañez declara que «tinc una excel·lent relació amb el Rafa, hi parlo molt sovint. Però no sé si té encaix dins la nostra plantilla, ens falta saber coses importants com què pot passar amb Lundberg».