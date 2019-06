El Burgos té Peñarroya com la seva primera opció

El San Pablo Burgos està disposat a fer un gran esforç per aconseguir que Joan Peñarroya sigui el seu entrenador la temporada vinent. Almenys això publicava ahir el Correo de Burgos, un dels dos diaris principals de la ciutat castellana, que també escrivia que l'entrenador de l'any passat i de l'ascens des de la LEB Or, Diego Epifanio, és la segona opció si no fructifiquen les converses amb el tècnic egarenc.

Segons el rotatiu, l'entitat que presideix Félix Sancho té marcat un temps per decidir qui serà el seu tècnic per a la temporada vinent i ja es troba en temps de descompte. En una informació signada pel redactor Diego Almendres, el Correo diu que l'entitat ho està donant tot per fitxar Peñarroya, tot i que «és conscient de la dificultat de l'empresa». Fins i tot apunta que Peñarroya podria ser un dels candidats a ocupar la banqueta del Barça en cas que Svetislav Pesic decidís deixar el club blaugrana un cop s'acabi la final de la lliga Endesa, a mitjan o a final d'aquesta setmana.

L'espera del Burgos per Peñar-roya provoca que Diego Epifanio estigui esperant la trucada per renovar el seu contracte. Si no, podria acceptar l'oferta que té del Cafés Candelas Breogán per intentar fer retornar a la lliga Endesa l'històric conjunt de Lugo. Una tercera opció per a la banqueta del San Pablo seria Paco García, que s'ha deslligat del Carramimbre Valladolid, de la LEB Or.



Plantilla renovada



En cas que Peñarroya accepti l'oferta del Burgos, podria disposar d'una plantilla diferent de la de l'any passat. Només han renovat Goran Huskic i Bruno Fitipaldo i ho podria fer en les properes hores Javi Vega. També s'està en converses per renovar Augusto Lima i Vitor Benite, arribats enguany a mitja temporada. La resta seria un equip nou, que disputarà la prèvia de la Lliga de Campions de la FIBA i que, per fitxar, té més múscul econòmic que el Manresa. El Coliseum de Burgos, amb gairebé 10.000 espectadors, és el que té la mitjana d'assistència més alta.