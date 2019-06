El Baxi confirma que jugarà la Champions i encareix els abonaments el 10% de mitjana

El Baxi Manresa ha confirmat aquest dimecres el que ja sabia tothom. El seu consell executiu va aprovar dimarts a la nit la participació en les competicions europees, en concret en la Lliga de Campions de la FIBA, la qual cosa fa augmentar el nombre de partits de la temporada. Tot seguit, ha presentat la campanya d'abonats, que contempla un augment d'una mitjana del 10% respecte de l'any passat.

El president, Josep Sàez, no s'ha referit en cap moment al futur de l'entrenador, Joan Peñarroya, que sembla proper al San Pablo Burgos, però sí que ha promès un equip "competitiu. Prometem emoció i professionalitat".

El gerent, Carles Sixto, ha explicat que els preus pugen després de gairebé una dècada de no fer-ho i que la mitjana d'aquest augment és del 10%. També ha recordat que hi ha zones, com les generals, que gairebé ja estan ocupades i que cal afanyar-se, en una primera fase fins al 5 de juliol, ja que "la temporada passada hi va haver tres partits en què ens vam quedar sense entrades i uns quants més en què vam superar el 90% d'ocupació".

Per la seva banda, el directiu Marc Bernadich i el cap de comunicació, Damià Badia, han exposat la imatge de la campanya, que rep el nom de "Sobren els motius".

De cara a la participació europea, encara no se sap en quins horaris seran els set partits de casa de la primera fase, ja que cal fer una reunió a Brussel·les entre els participants. Tots aquests entraran en l'abonament i, en cas de passar a vuitens de final, caldrà estudiar si els de les eliminatòries també hi entren o s'hauran de pagar a part.

