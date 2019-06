Quant valdrà l'abonament al Baxi Manresa en el retorn a Europa?

El Baxi Manresa ja ha fet públics els preus dels abonaments per a la temporada que ve. Amb l'entrada del club a Europa, els carnets s'han encarit entre 10 i 45 euros, però s'oferiran més partits als socis.

A part d'això, enguany els socis tindran dues entrades extra i no tres com fins ara, un descompte del 10% a la botiga i el carnet «Baby» per a menors de 4 anys serà obligatori per temes de seguretat. La llista de preus es diferencia en quatre categories: Base (5-16 anys), Jove (17-23 anys), Sènior (24-65 anys) i Veterà (+65 anys).

General

Base (70 €); Jove (100 €); Sènior (190 €)

General Preferent

Base (120€); Jove (160 €); Sènior (290 €)

Tribuna

Base (160 €), Jove (190 €), Sènior (320 €); i Veterà (270 €)

Tribuna Preferent

Base (210 €); Jove (270 €); Sènior (420 €)

Tribuna Preferent Central

Base (320 €); Jove (375 €); Sènior (460 €)

Baby

De 0 a 4 anys (20 €)